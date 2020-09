Die Borkener Netgo Unternehmensgruppe GmbH, ein Unternehmen der Waterland Private Equity, bekommt erneut Zuwachs. Nachdem im Sommer die beiden Berliner Unternehmen Commehr und Workbees Teil der Gruppe geworden sind, ChannelPartner berichtete, wurde nun auch die CSM MeinSystemhaus GmbH & Co. KG akquiriert.

CSM ist spezialisiert auf IT-Lösungen für den Mittelstand und Steuerberatungskanzleien und verfügt über eine besonders starke Marktposition in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Waterland übernimmt die Mehrheitsanteile von Geschäftsführer Martin Müller, der in das 1977 gegründete Unternehmen reinvestiert und als Geschäftsführer an Bord bleibt. Die Transaktion soll in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

Neben der Zentrale in Warendorf unterhält CSM auch Standorte in Siegen, Lüdenscheid, Rheda-Wiedenbrück, Mittenaar, Bad Salzuflen, Butzbach und Unna mit insgesamt rund 150 Mitarbeitern. Der Full-Service-Anbieter für ITK bietet vom Konzept über die Hard- und Software bis hin zu Kommunikation, Webdesign und Managed Services ein umfassendes Angebot für den Mittelstand. Für Steuerberater hat das Systemhaus DATEV-konforme Komplettlösungen für die Kanzlei im Portfolio.

Waterland wächst durch Akquisition

„Die starke Präsenz von CSM bei Kanzleikunden, der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze durch Managed Services und stabile Kundenbeziehungen eröffnen viele spannende Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Gruppe“, erklärt Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner von Waterland. „CSM passt sowohl strategisch als auch kulturell hervorragend zu Netgo und seinen weiteren Partnerunternehmen. Insofern bedeutet die Transaktion einen neuerlichen wichtigen Baustein in unserer Wachstumsstrategie.“

„Mit nun beinahe 600 Mitarbeitern an zahlreichen Standorten im Bundesgebiet sind wir ein One-Stop-Shop-Systemhaus, an dem so gut wie kein Weg mehr vorbeiführt“, wirbt Netgo-Geschäftsführer und -Gründer Benedikt Kisner. „Wer als KMU auf Qualität, Service und Know-how in Sachen IT setzen will, der ist bei Netgo und seinen Tochterunternehmen bestens aufgehoben.“

Martin Müller von CSM ergänzt: „Für CSM bedeutet die Kooperation mit Netgo und Waterland die konsequente Fortführung des eingeschlagenen Wachstumspfads - auch über die Heimatregion hinaus. Wir sind nun Teil einer ganz besonders schlagkräftigen Gruppe, die ihre Marktposition rasch weiter ausbauen wird.“