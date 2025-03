Die Private-Equity-Firma Waterland ist wohl der in Deutschland am stärksten in der IT-Branche engagierte Finanzinvestor. Beteiligungen an Skaylink, Netgo, Dacoso, Enreach, Hyand und anderen IT-Unternehmen suchen ihresgleichen hierzulande. Über Waterlands künftige Pläne sprach ChannelPartner mit den Waterland-Managern Gregor Hengst und Marc Schwarz.

ChannelPartner: Was hat Waterland mit Skaylink noch vor?

Marc Schwarz, Principal bei Waterland: Skaylink hat sich in den letzten Jahren als führender Partner für die Cloud-Transformation bei Enterprise-Kunden etabliert und zahlreiche Unternehmen auf dem Weg zu einer modernen Infrastruktur begleitet, vor allem auf Basis von MS Azure, Amazon Web Services und Microsoft 365. Das werden wir weiter gemeinsam intensivieren, um den Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten.

Skaylink ist nicht nur ein Technologiepartner, sondern auch eine Talentschmiede für Public Cloud Engineers. Darauf sind wir besonders stolz und wir fördern aktiv die Entwicklung neuer Talente in diesem Bereich. Wir sehen Potential für Skaylink, geografisch zu expandieren und mit organischem und anorganischem Wachstum neue Chancen zu nutzen und die Marktpräsenz weiter auszubauen.

Plant Waterland eine Zusammenführung mehrerer IT-Unternehmen im Portfolio, um einen Big Player zu schaffen?

Gregor Hengst, Managing Partner bei Waterland: Gemeinsam mit jedem unserer Portfoliounternehmen verfolgen wir eine eigenständige, fokussierte Strategie, keine Akquisition wurde in Abhängigkeit von einer anderen Beteiligung getätigt. Uns geht es nicht primär um die reine Größe unserer Partnerunternehmen, sondern um eine führende Rolle im jeweiligen Kernproduktportfolio. So konzentriert sich Skaylink stark auf die Public Cloud, während beispielsweise Hyand individuelle Softwareentwicklungen für Großkunden liefert und Netgo im Systemhausgeschäft tätig ist. Eine Fusion der Unternehmen würde unsere Pure-Play-Investmentstrategie nicht voranbringen.

Ist die IT-Branche für Waterland weiterhin interessant? Plant Ihr weitere Investments in diesem Bereich?

Gregor Hengst, Waterland: Die IT-Branche in Europa bleibt interessant für Private-Equity-Investoren - sie ist eine der dynamischsten und spannendsten. Man muss aber einzelne Segmente differenziert betrachten, denn es gibt Unterschiede in der Attraktivität. Wir haben europaweit viel Erfahrung im Markt aufgebaut und nehmen stark an, darauf auch in Zukunft aufzubauen.

Welche Exit-Strategie verfolgt Waterland bei IT-Investments?

Gregor Hengst: Unsere Exit-Strategien sind flexibel, wir verspüren keinen Verkaufsdruck. Im Vordergrund steht die Frage, was für das jeweilige Unternehmen am besten ist. Ein Verkauf an einen Investor etwa kann den Eintritt in neue geografische Märkte fördern, während ein Börsengang die langfristige Eigenständigkeit untermauert. Auch strategische Zusammenschlüsse sind denkbar, sofern sie für beide Seiten einen Mehrwert schaffen. Konkrete Pläne gibt es dazu allerdings derzeit bei keinem unserer IT-Investments.

Sind IT-Unternehmen aus Deutschland bereit für eine europäische oder globale Expansion?

Marc Schwarz, Waterland: Deutschland ist einer der größten IT-Märkte der Welt aber insbesondere bei der Cloud-Adaption hinkt das Land allerdings noch hinterher. Daraus ergibt sich für Unternehmen wie Skaylink ein signifikantes Wachstumspotenzial im Heimatmarkt - und auch darüber hinaus. Denn Technologie ist eine universelle Sprache. IT-Investments lassen sich im Vergleich zu anderen Industrien leichter über Landesgrenzen hinweg skalieren.

Eine Expansion, wie sie beispielsweise Bechtle vollzieht, ist deshalb nicht überraschend. Zugleich ist der Standort Deutschland von hoher Relevanz, da Kunden lokal bedient werden wollen - auch wenn Mixed-Served-Modelle mit Nearshore-Anteilen erlaubt sind. Zudem ist das Thema Sovereign Cloud hier von Bedeutung.

» c.m.c. 2025 - 8.+9. April - Düsseldorf c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf- Sei dabei! Hier anmelden!

Welche Rolle spielt KI/Generative AI in Euren Investitionsüberlegungen?

Marc Schwarz: Künstliche Intelligenz spielt in den strategischen Überlegungen vieler unserer Unternehmen eine zentrale Rolle. Sie bietet Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Arbeitsentlastung. Damit diese Realität werden, braucht es allerdings auch eine realistische Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstands. So können große Sprachmodelle (LLMs) die Arbeit von IT-Dienstleistern erleichtern, man muss jedoch Copyright-Fragen im Auge behalten und den generierten Output kritisch hinterfragen.

Spezifische, proprietäre KI-Modelle eignen sich besonders gut zur Automatisierung repetitiver Aufgaben, beispielsweise im Kundensupport oder bei Vertriebsanfragen. Proprietäre, feinabgestimmte (Groß-)Modelle sind derzeit noch selten und meist experimentell - sie zeigen jedoch das enorme Potenzial, das KI für die Branche bereithält.



Langfristig markiert KI einen Wendepunkt, der die Investitionsstrategie im Bereich IT-Dienstleistung nachhaltig verändern wird. In welcher Form und Geschwindigkeit, muss sich allerdings in einigen Bereichen noch zeigen.

Wie beurteilt Waterland die deutsche Wirtschaft?

Hengst: Für den Wirtschaftsstandort Deutschland stellen die hohen Energiekosten eine Herausforderung dar, die sich zunehmend bemerkbar macht. Die derzeit schlechte Stimmungslage halten wir jedoch nicht durchgängig für begründet. Deutschland ist weiterhin stark, insbesondere im wachsenden Dienstleistungssektor. Wichtig ist, dass wir mit der Zeit gehen und den Wandel nicht verpassen.

Welche Maßnahmen sollte die neue deutsche Regierung ergreifen?

Hengst: Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, politische Ratschläge zu erteilen. Dass die Zukunft in den Wirtschaftssektoren von morgen gestaltet wird, liegt aber auf der Hand. Deutschland als Industrienation kann sich deshalb nur weiterentwickeln, wenn es auf innovative Geschäftszweige setzt und neue Chancen fördert.

Ist das Thema "zu kurze Arbeitszeiten" in Deutschland für Waterland relevant?

Hengst: Keines unserer Partnerunternehmen im IT-Sektor hat ein starres Arbeitszeitmodell. Die Unternehmen fördern alle eine Unternehmenskultur, die den Kundenerfolg in den Mittelpunkt stellt -Arbeitszeitmodelle sind hier nachrangig. Wir blicken zwar gerne auf KPIs, Arbeitszeiten verfolgen wir aber nicht.

Ist der Fachkräftemangel in der IT-Branche noch relevant? Und wie sieht Waterland den Einfluss von KI?

Schwarz: Wir gehen davon aus, dass KI eine transformative Rolle spielen könnte. KI wird die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sprachen und Standorten erleichtern, Live-Übersetzungen sind keine Zukunftsmusik mehr. Das könnte die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg deutlich vereinfachen. Wir befürworten aber eine "Brückenkopf"-Philosophie, bei der lokale Standorte als Schlüssel für den Kundenerfolg weiterhin eine wichtige Rolle spielen.



Vielen Dank für das Gespräch!



Mehr zu Waterland:

Dacoso

Skaylink

Netgo