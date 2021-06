Die Skaylink GmbH mit Sitz in München kombiniert Dienstleistungen für die Cloud und die digitale Transformation der Systemhäuser Beck et al. GmbH, binary GmbH, direkt gruppe GmbH und infoWAN Datenkommunikation GmbH als neue Marke unter einem Dach. Der End-to-End-Provider bietet seine Lösungen aus den Bereichen Private und Public Cloud in der DACH-Region an und zielt dabei auf Kunden aus Mittelstand und Enterprise.

CEO von Skaylink ist Heinrich Zetlmayer. Der promovierte Ingenieur war in leitenden Positionen in Consulting und Technologie, unter anderem bei IBM und ESL. Er ist selbst Gründer und Investor für innovative Technologieunternehmen und zudem seit November 2020 bei Waterland aktiv. Investor Waterland Private Equity hatte die Unternehmen 2020 aufgekauft.

Der "Skaylink-Way"

Über 450 Angestellte an acht Standorten in Deutschland sowie in Büros in Brasilien und Rumänien unterstützen Kunden von der Migration bestehender Applikationen bis hin zur Entwicklung Cloud-nativer Dienste und kompletter Managed Services, verspricht der neue Anbieter. Als Spezialgebiet nennt Skaylink das Aufbauen und Betreiben von Multi-Cloud-Umgebungen.

So besitze man umfangreiche Expertise in allen relevanten Umgebungen und biete mit eigenem Cloud Operations Center seinen Kunden einen 24/7-Support, heißt es weiter aus München. Darüber hinaus betreibt Skaylink ein eigenes Datacenter mit Georedundanz in Essen.

Die Inhouse-Academy "Skaylink Campus" bereitet Unternehmen für die digitale Transformation vor, während das "Skaylink Lab" fortlaufend neue Lösungen entwickelt und digitale Prototypen erstellt, die einer effizienten Entwicklung und Umsetzung von neuen Ideen dienen.

AWS und Microsoft als Partner

Grundlage für den zukünftigen Erfolg werden laut Skaylink die strategischen Partnerschaften mit Amazon Web Services (AWS) und Microsoft mit Direct CSP und FastTrack Ready Partner Status sein. Dazu kommen zahlreiche Microsoft- und AWS-Kompetenzen sowie eine eigene Cloud-Management-Plattform, die namhafte Referenzkunden weltweit nutzen, um AWS- und Microsoft-Workloads zu koordinieren.

"Technologien und Methoden sind Werkzeuge, kein Selbstzweck“, sagt Heinrich Zetlmayer, CEO von Skaylink. „IT wird für Menschen gemacht. Deswegen legen wir viel Wert auf einen respektvollen Umgang und Partnerschaften auf Augenhöhe."

Der respektvolle Umgang gehört zu Skaylinks DNA genauso wie verantwortungsvolles Handeln, verspricht der neue Anbieter. Wo immer möglich, setzt Skaylink auf Nachhaltigkeit - etwa mit Ökostrom oder dem papierlosen Büro. Und als Partner der ReDI School of Digital Integration coacht Skaylink unter anderem Geflüchtete, um sie für IT-Berufe fit zu machen.

Um beim weiteren Wachstum die Kernwerte bewahren zu können, soll eine Organisationsstruktur helfen, die das Beste aus klassischer, kollegial geführter Organisation und dem Holacracy-Modell vereint. Sie soll mit der Mitarbeiterschaft entwickelt werden und die gebündelte Erfahrung des Unternehmens in einer agilen Organisation für die Zukunft ausrichten.