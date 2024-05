US-Hersteller Western Digital hat neue Modelle der mobilen WD-, WD Black- und SanDisk Professional-Festplatten mit 6 TB Kapazität vorgestellt. Es seien die weltweit ersten externen 2,5-Zoll-HDDs mit dieser Speicherkapazität und für den privaten, studentischen und professionellen Einsatz konzipiert worden. Die neuen Laufwerke versprechen Flexibilität und sollen den Speicheranforderungen von Gaming-, Foto- und Videoanwendungen gerecht werden.

Für den mobilen Einsatz drinnen und draußen

Mit den neuen WD My Passport HDDs und Ultra HDDs können Reisende durch die höhere Kapazität jetzt mehr Inhalte, wie Fotos, Videos und Dokumente sichern. Die My Passport Ultra HDD im Metalldesign ist dabei die tragbare Speicherlösung auf Basis der USB-C-Technologie. Sie ist, wie ihre kleineren Geschwister, sofort nach dem Auspacken einsatzbereit, mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung versehen und in verschiedenen Farben erhältlich.

Das WD Black P10 Game Drive hat Western Digital für Konsolen oder Gaming-PCs entwickelt, um problemlos mit den anspruchsvollen Top-Titeln von heute mithalten zu können. Die Komponenten sind mit Übertragungsraten bis zu 130 MB/s speziell darauf ausgelegt, das Spieleerlebnis zu optimieren. Mit der erweiterten Kapazität von 6 TB können bis zu 150 Spiele gespeichert werden.

Gleiches Haus - andere Marke: Das G-Drive ArmorATD der WD-Marke SanDisk Professional wird als robustes Laufwerk für Foto-, Film- und andere Dateien im Studio sowie bei Außenaufnahmen angeboten. Es verspricht zuverlässiges Speichern, ist stoßfest, druckfest und mit IP54-Schutz vor Regen und Staub ausgestattet. Damit schützt die HDD die ihr anvertrauten Dateien auch in rauen Umgebungen.

Preise und Verfügbarkeiten

Die neuen HDDs mit 6 TB sind ab sofort erhältlich und haben folgende unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer: WD My Passport (mit USB-A oder USB-C) 190,99 Euro, die Version für den Mac kostet 194,99 Euro. Die WD My Passport Ultra liegt bei 208,99 Euro, die Mac-Version bei 213,99. Die WD Black P10 Game Drive ist für 200,99 Euro zu haben und die SanDisk Professional G-Drive ArmorATD für 263,99 Euro.