Wer noch bis zum 24. Dezember 2019 bei Also eine Intra2net Network Security Lizenz bestellt, der darf mit einer Handelsspanne von 50 Prozent rechnen. An dieser Aktion können bestehenden Intra2net-Reseller teilnehmen, aber auch neu hinzukommende Fachhändler.

Intra2net Network Security ist ein Basispaket für den Netzwerkschutz in kleineren Firmen. Es enthält eine Firewall und VPN-Verschlüsselungsmechanismen. Damit verspricht der Hersteller Schutz vor Cyber-Angriffen in der Firmenzentrale, in den Filialen und an den Standorten der mobilen Mitarbeiter.

Die Linux-basierte Security-Lösung von Intra2Net unterstützt Sicherheitsstandards wie IPsec mit PSK oder X.509. Die Software wird "nackt" oder auf der Intra2Net-Appliance vorinstalliert ausgeliefert. Sie ist auch in mittels Microsoft Hyper-V und VMware vSphere virtualisierten Umgebungen lauffähig. Der Systemadministrator verwaltet die Software webbasiert. Gängige Auswertungen (Logfiles etc.) sind dort erhältlich.

Als Endkundenpreis empfiehlt der Hersteller für eine Intra2net Network Security-Lizenz 190 Euro - inklusive Software-Wartung für zwölf Monate. Dabei ist die Anzahl der Benutzer ist unbegrenzt. Bei Amazon kostet die Lösung über 250 Euro, der HEK bei Jacob Elektronik liegt knapp über 100 Euro (Quelle: ITscope).

Mehr Infos zu dieser Fachhandelsaktion telefonisch (+49 7071 56510 30) oder per E-Mail.