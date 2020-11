Es ist derzeit sicher nicht leicht, Kunden in die Geschäfte zu locken und sie in vorweihnachtliche Kauflaune zu versetzen. In Zeiten der Pandemie lockt der Onlinehandel und die Bedenken einer möglichen Ansteckung spielen eine große Rolle bei der Planung eines Besuchs am PoS. Die Ladenlokale unterliegen strengen Hygiene Schutzmaßnahmen und ähneln manchmal einem Schilderwald.

Eno will Ladeninhabern helfen, trotz der Auflagen ihr Geschäft weihnachtlich zu gestalten. Unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen hat der Nordhorner Distributor das X-Mas Hygiene Paket, bestehend aus weihnachtlichen Boden- und Indooraufkleber für "Bitte Abstand halten", "Bitte Maske tragen" und "Bitte einzeln eintreten", konzipiert. Zudem sind im Paket Mund- und Nasenschutz mit Weihnachtsmotiven, ein Desinfektionssprüher zur Wandmontage inklusive Weihnachts-Wandaufkleber, ein Hygiene Schlüsselanhänger als Give Away für die Kunden und weitere Gadgets enthalten.

Das Eno-X-Mas Hygiene Paket gesamte Paket können interessierte Händler unter www.eno.de/weihnachten finden. Es kostet 119 Euro zuzüglich Versandkosten.