Der US-Online-Handelskonzern Amazon wird in Deutschland wegen Verletzung der geschützten Wortmarke "Black Friday" auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Klägerin die Super Union Holdings Ltd., eine in China beheimatete Medien- und IP-Holding, die sich den Begriff beim Deutschen Patent- und Markenamt bereits im Jahr 2013 hat schützen lassen. Erste Abmahnungen sorgten im letzten Jahr für Aufsehen. Doch trotz mehr als einem Dutzend Anträgen auf Löschung des Markeneintragung - schließlich handelt es sich beim Begriff "Black Friday" um ein händlerübergreifend weltweit veranstaltetes Shopping-Event - hat sich der Sachverhalt seit dem letzten Jahr nicht wesentlich verändert.

"Wenngleich zahlreiche Löschungsanträge gegen diese eingetragene Marke vorliegen, so ist sie doch immer noch existent", erklärt Rechtsanwalt Felix Barth von der Münchner IT-Recht-Kanzlei auf Anfrage von ChannelPartner. "Das heißt, dass sich keiner unberechtigt mit dem Begriff schmücken sollte - solange eine Löschung nicht erfolgreich war und keine wirksame Lizenz besteht." Das gelte nun offensichtlich auch für Amazon. Was da in dem spezifischen Fall schlussendlich herauskomme, kann der Markenrechtsexperte allerdings nicht beurteilen.

Chinesen wollen Lizenzgebühren einstreichen

In der Darstellung von Super Union Holdings ist der Sachverhalt ganz klar: "Der US-Handelsriese Amazon benutzt die bereits seit 2013 eingetragene Wortmarke ‚Black Friday’ ungenehmigt, um eigene Verkaufsveranstaltungen bzw. Rabattaktionen auf verschiedenen Plattformen durchzuführen und zu bewerben", teilt das Unternehmen in einer Presserklärung mit. Weiter heißt es: "Die beim Landesgericht Hamburg eingereichte Klage der Super Union Holdings Ltd. richtet sich u.a. auf Unterlassung der Markenrechtsverletzung, sowie auf Schadenersatz für die bisherige Nutzung. Im Falle einer Verurteilung drohen bei jeder Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot Ordnungsgelder in Höhe von bis zu EUR 250.000."

Bereits im letzten Jahr setzte Super Union Holdings mehrfach ihre durch die Markenrechtseintragung eingenommene Rechtsposition durch und ließ dabei auch Facebook- und Twitter-Seiten von Online-Händlern bzw. deren Suchmaschinen-Marketing einstellen. Die Aufregung um die Abmahnungen wollen die Chinesen nicht verstehen: "Wie jede Markeninhaberin setzt sich auch die Super Union Holdings Ltd. gegen Verletzungen ihrer Markenrechte zur Wehr - dies allerdings immer mit Augenmaß. Das ist nicht nur üblich, sondern sogar notwendig, denn wer seine Marke nicht entsprechend durchsetzt, dem drohen Schutzeinbußen oder gar der Verlust der Markenrechte. Zudem ist es wichtig, die Interessen der Händler zu schützen, die Lizenzen für die Verwendung der Marke legal erstanden haben, um ihr Sale Event als "Black Friday" durchzuführen."

Damit verweist die chinesische Holding auf das Kalkül, das hinter dem Schutz des "Black Friday" als Marke steht: Deutsche Händler sollen damit dazu gebracht werden, bei Super Union eine Lizenz für die Nutzung des Begriffs zu erwerben. Ein eigentlich absurdes Begehren, dem aber eine ganze Reihe von Online-Händlern aller Größen nachgegeben haben - zu lukrativ ist es, am Freitag nach Thanksgiving (in diesem Jahr der 24.11.) am internationalen Shopping-Hype teilzuhaben. (mh)