Der in München beheimatete IT-Dienstleister Indevis hat seine Geschäftsleitung erweitert. Sie besteht nun aus vier Personen:

Frank Pütz, Geschäftsführer (CEO)

Jan-Ulrich Seitz, Geschäftsführer (CFO)

Andreas Mayer, Gründer und Geschäftsführer, Diplomkaufmann

Stefan Körner, Geschäftsführer Sales, Marketing und Organisationsentwicklung

Frank Pütz verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Ein ganzes Jahrzehnts seiner beruflichen Laufbahn verbrachte Pütz bei Cybersecurity-Anbietern wie Sophos, Cellebrite und Reply Spike. Davor war bei diversen IT-Anbietern im Bereich Infrastruktur (Modcomp, Avid Technology, Pillar Data Systems und EMC) sowie im Netzwerk-Segment (Nortel, Bay Networks) tätig. Die Karriere in der IT-Industrie begann für den AKAD-Absolventen 1993 in der Distribution bei Azlan (heute: TD Synnex).

Seine neue Position bei Indevis tritt Frank Pütz in einer Zeit an, die die Cybersecurity-Branche vor große Veränderungen stellt: "Der Security-Markt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung, der wir uns nicht nur stellen, sondern die wir aktiv mitgestalten wollen", erklärt der neue Indevis-Geschäftsführer.

Unter seiner Führung soll sich der MSSP auf zwei wesentliche Trends im Cybersecurity-Sektor, nämlich auf

die Abkehr von Einzellösungen hin zu integrierten Plattformlösungen sowie

auf die steigende Nachfrage nach Managed Security Services im gehobenen Mittelstand

konzentrieren.

"Vor allem angesichts der rasanten Entwicklungen im Bereich KI, und wie Hacker diese Technologie einsetzen, sind übergreifend integrierte Lösungen von zentraler Bedeutung. Nur so lässt sich in komplexen und vielschichtigen IT-Netzwerken ein hoher Grad an Security-Automation erreichen, um eine 'Grundsicherheit' ohne manuelle Eingriffe zu etablieren", so Pütz weiter.

Security-Services für Kunden konsumierbar machen

Seinen neuen Arbeitgeber betrachtet der CEO als Vermittler zwischen Herstellern und Kunden: "Wir machen Security-Tools von den führenden Herstellern für Kunden konsumierbar und agieren als Mediator, der sicherstellt, dass die Security-Lösungen - wie von Kunden gewünscht und benötigt - funktionieren. Cybersecurity sollte für Unternehmen so selbstverständlich und so einfach zu beziehen sein wie Wasser oder Strom", so Pütz. Die Zusammenarbeit mit Herstellern sieht er dabei als Schlüssel zum Erfolg. "Es liegt ein enormes Potenzial in der partnerschaftlichen Arbeit mit unseren Herstellern. Gemeinsam können wir Themen angehen, die für unsere Kunden von größter Bedeutung sind", fügt er hinzu.

Und er freut sich bereits, seine Erfahrungen und Kenntnisse bei Indevis einzubringen: "Ich habe hier ein beeindruckendes Team vorgefunden. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, neue Maßstäbe in der Branche zu setzen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Geschäfte sicher und erfolgreich zu führen."

Indevis-Gründer Andreas Mayer ergänzt: "Mit Frank Pütz haben wir eine Führungspersönlichkeit mit tiefgreifender Expertise für uns gewonnen. Mit seiner visionären Denkweise und der Fähigkeit, innovative Lösungen voranzutreiben, ist er die ideale Besetzung für die Position. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihm die nächste Phase unserer Erfolgsgeschichte zu gestalten."

Indevis wurde 1999 in München gegründet, 2006 setzte das Unternehmen bereits mehr als eine Million Euro um, 2012 kam mit Hamburg ein zweiter Standort dazu, 2021 hat der MSSP mit über 70 Mitarbeitern mehr als 22 Millionen Euro erlöst. Zu den bevorzugten Kunden gehören Unternehmen aus der Privatwirtschaft sowie öffentliche Einrichtungen.



