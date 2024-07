2009 gegründet, hat sich die Münchner Digitalagentur Next Munich zu einem innovativen Softwarehaus gewandelt, das auch kundenindividuelle Apps entwickelt. Darüber hinaus deckt Next Munich das komplette Portfolio eines IT-Dienstleisters ab: angefangen bei der strategischen Beratung der Kunden über die Konzeptentwicklung bis hin zur Implementierung von iOS- und Android-Apps in den Systemen der Kunden.

Next Munich beschäftigt aktuell über 50 Experten und hat seit 2009 mehr als 200 Apps entwickelt und ausgerollt. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen auch über 300 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Zu den Kunden des App-Entwicklers zählen renommierte Unternehmen wie ADAC, Bosch, Alltours und der Fußball-Klub 1. FC Köln.

Nun freut sich Stephan Enders, die Expansion des Unternehmens als Geschäftsführer voranzutreiben. Er soll die neu gegründete Beratungseinheit "Next Munich Consulting" aufbauen und leiten. Diese Abteilung soll Kunden technologie-unabhängig und strategisch dahingehend beraten, dass sie ihre digitaler Unternehmensziele erreichen. In den Aufgabenbereich von "Next Munich Consulting" fällt die Entwicklung punktgenauer Strategien rund um Apps für alle relevanten Endgeräte - von Smartphones bis zur neuen Apple Vision Pro - sowie deren effektive Einbindung in digitale, vernetzte Ökosysteme der Kunden.

Um diese Abteilung zu leiten, bringt Stephan Enders die passende Erfahrung aus Digital-Agenturen und Beratungshäusern mit. Zuletzt hat der 51-Jährige als Vice President Experience Design bei der Unternehmensberatung Ommax UX die Conversions-Strategie für nationale wie internationale Kunden verantwortet. Zuvor leitete der Digital-Experte in der Serviceplan-Gruppe das sogenannte "Innovation-Studio" sowie das Mobile-Marketing-Team.

Für Benjamin Broll, den Geschäftsführer und Mitbegründer von Next Munich, ist Stephan Enders ein Glücksgriff: "Der Markt für Applikationen und digitale Produkte wird in den kommenden Jahren wird getrieben durch den KI-Einsatz weiter an Dynamik gewinnen. Ich bin begeistert, dass wir Stephan gewinnen konnten, diese nächste Phase digitaler Strategien und Angebote mit uns zu gestalten. Er bringt alles Nötige dazu mit: strategische Weitsicht, kreative Klarheit, unvoreingenommene Neugierde, souveräne Kommunikation und einen empathischen Leadership Stil."

