Die Cosmotel IT GmbH hat sich einen hervorragenden Ruf als Managed Service Provider im Umfeld der Kritischen Infrastrukturen (Kritis) erworben - hier vor allem im Segment Cloud-basierte und hybride Telekommunikation. Darüber hinaus beansprucht das Systemhaus für sich, die IT- und TK-Welt gleichermaßen gut zu bedienen - und das schon seit 25 Jahren. Zu den Kunden der Cosmotel IT zählen sowohl klassische Mittelständler als auch Konzerne, ein Schwerpunkt liegt hier im Gesundheitsbereich. Insgesamt betreut der IT-Dienstleister über 100.000 User deutschlandweit - und das gerade mal mit knapp 20 Mitarbeitern. Das Systemhaus aus Hamminkeln im nördlichen Ruhrgebiet ist einer der größten nationalen Business-Partner von Alcatel-Lucent

Mit dem Neuerwerb erhofft sich die Fernao-Gruppe, mehr Kunden als bisher in systemkritischen Branchen bedienen zu können - insbesondere im Gesundheitswesen, wo momentan die Regelungen des Krankenhauszukunfts- und IT-Sicherheitsgesetzes umgesetzt werden sollen. Hierbei können die "Fernao 360° Cyber Security Services" wertvolle Hilfestellung leisten, etwa um die Betriebsbereitschaft der IT-Systeme der Kunden auch bei Angriffen aufrecht zu erhalten und sie vor Bedrohungen zu schützen. Die jüngsten, "erfolgreich" durchgeführten, Ransomware-Attacken auf Krankenhäuser belegen die Notwendigkeit derartiger Schutzmaßnahmen aufs Deutlichste.

Integration der Cosmotel IT in die Fernao-Gruppe

Das Systemhaus aus dem nördlichen Ruhrgebiet wird umgehend in die internen Prozessketten der Fernao-Gruppe eingebunden. Damit können Cosmotel-IT-Kunden ab sofort auf das gesamte Portfolio von TK-, IT- und Cyber-Security-Dienstleistungen aller Fernao-Mitglieder zurückgreifen.

Hendrik Sauer, Geschäftsführer der Fernao Networks Holding, betonte in seiner Begrüßungsrede, dass die Expertise und Marktkenntnis von Cosmotel IT einen großen Gewinn für Fernao darstelle. Und Mario Könning, Geschäftsführer von Cosmotel IT, ergänzt: "Der Zusammenschluss mit Fernao Networks erlaubt es uns, unsere erfolgreiche Aufbauarbeit der letzten Jahre in eine neue Dimension zu überführen. Nun können wir unsere Kunden mit umfassenden IT-Lösungen und Cyber-Security-Konzepten zu bedienen - eine echte Win-Win-Situation für uns und unsere Kunden."

Nach dem Erwerb von Cosmotel beschäftigt Fernao nun über 600 Mitarbeiter an 20 Standorten in vier Ländern. Deutschlandweit vertreten betreibt die Gruppe auch Niederlassungen in China, Kanada und in der Schweiz. Mitglieder der Gruppe sind neben Cosmotel IT Magellan Netzwerke, Cano Systems, Globits, Netzwerk Kommunikationssysteme, Optimabit, Somnitec, Wenovate, Datadirect China, Xiv-Consult und BVKontent.

