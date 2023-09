In der sich ständig weiterentwickelnden Smartphone-Landschaft war Samsung ein Pionier bei der Einführung innovativer faltbarer Geräte, die eine einzigartige Mischung aus Stil und Funktionalität bieten.

Die kürzliche Enthüllung des Samsung Galaxy Z Flip 5 und seines Vorgängers, des Galaxy Z Flip 4, hat unter Technikbegeisterten große Aufregung ausgelöst. In diesem umfassenden Vergleich gehen wir auf die wichtigsten Merkmale der beiden Modelle ein, damit Sie ihre Stärken und Unterschiede besser verstehen können.

Design und Verarbeitung

Sowohl das Galaxy Z Flip 5 als auch das Galaxy Z Flip 4 zeichnen sich durch ein klappbares Design aus, das die Bildschirmgröße maximiert und gleichzeitig einen kompakten Formfaktor beibehält, wenn es zusammengeklappt wird. Sie verfügen über ein 6,7 Zoll großes Full HD+ Dynamic AMOLED 2X-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, das für eine flüssige Darstellung und lebendige Farben sorgt.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 verfügt außen über ein 3,4 Zoll großes Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 260 x 512 Pixeln. Dieses kompakte äußere Display bietet dem Nutzer einen Blick auf wichtige Informationen, ohne dass er das Gerät aufklappen muss. Benachrichtigungen, Uhrzeit, Datum und grundlegende Navigationskurzbefehle sind auf diesem Bildschirm bequem zugänglich. Die lebendige AMOLED-Technologie sorgt für leuchtende Farben und eine scharfe Darstellung, die auch auf dieser kleineren Leinwand ein ansprechendes Erlebnis bietet.

Diese Vergrößerung im Vergleich zum Vorgängermodell sorgt dafür, dass die Nutzer mehr Informationen auf einen Blick erfassen können. So können Sie viel besser Nachrichten lesen und mit ihnen interagieren, per Google Maps navigieren, das Wetter überprüfen oder die Musikwiedergabe steuern, ohne das Gerät aufklappen zu müssen.

Das Galaxy Z Flip 4 hingegen verfügt über einen kleineren 1,9-Zoll-Super-AMOLED-Deckbildschirm mit einer Auflösung von 260 x 512 Pixeln. Dieser Außen-Bildschirm mag klein sein, aber er hat eine große Funktionalität. Ähnlich wie bei seinem Nachfolger werden auf dem Display des Galaxy Z Flip 4 Benachrichtigungen, Uhrzeit, Datum und wichtige Verknüpfungen angezeigt.

Die AMOLED-Technologie sorgt für tiefe Schwarztöne und leuchtende Farben und trägt so zu einem ansprechenden visuellen Erlebnis bei. Trotz seiner geringen Größe ist der Bildschirm des Galaxy Z Flip 4 ein praktisches Werkzeug, um auf dem Laufenden zu bleiben, ohne das Gerät vollständig aufklappen zu müssen.

Obwohl es im Vergleich zum Z Flip 5 einen kleineren Screen bietet, ist dies keineswegs ein Nachteil. Die kompakte Größe bewahrt die Schlankheit des Geräts, wenn es zusammengeklappt ist, und macht es einfacher, es in Taschen oder kleine Fächer zu stecken. Nutzer, die Wert auf Kompaktheit und minimalistische Ästhetik legen, werden feststellen, dass das Z Flip 4 mit seinem Cover-Bildschirm perfekt zu ihren Vorlieben passt.

Was die Tragbarkeit angeht, so haben das Z Flip 5 und das Z Flip 4 im aufgeklappten Zustand ähnliche Abmessungen und bieten einen schlanken und taschenfreundlichen Formfaktor. Im zusammengeklappten Zustand hat das Z Flip 4 jedoch aufgrund seiner dickeren Bauweise ein etwas größeres Profil. Trotzdem sind beide Modelle sehr leicht, sodass sie bequem zu tragen und zu benutzen sind.

Technische Daten & Eigenschaften

Unter der Haube des Galaxy Z Flip 5 steckt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Chipsatz, der eine starke Leistung für Multitasking, Spiele und alltägliche Aufgaben bietet. Das Galaxy Z Flip 4 hingegen wird von einem Snapdragon 8+ Gen 1-Octa-Core-Prozessor angetrieben. Während beide Geräte mit 8 GB RAM ausgestattet sind, hat das Galaxy Z Flip 5 mit Optionen für 256 GB und 512 GB internen Speicher die Nase vorn, verglichen mit den Speicheroptionen 128 GB, 256 GB und 512 GB des Galaxy Z Flip 4.

Beide Geräte haben NFC, GPS und USB-C-Anschlüsse und verfügen über seitlich angebrachte Fingerabdruckscanner und 2D-Gesichtserkennung für bequeme und sichere Entsperroptionen. Die Wi-Fi-Fähigkeiten wurden beim Z Flip 5 verbessert, das Wi-Fi 6E unterstützt und damit schnellere und zuverlässigere drahtlose Verbindungen bietet (wenn Sie den richtigen Router haben).

Die Telefone laufen außerdem mit Android 13 und One UI 5.1.1 und bieten damit die neueste Software-Erfahrung. Für Flaggschiffe wie das Z Flip 5 und das Z Flip 4 werden vier Android-Versionsupdates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches versprochen.

Akku und Laden

Was die Akkulaufzeit betrifft, so verfügen sowohl das Z Flip 5 als auch das Z Flip 4 über einen 3700-mAh-Akku, der den Nutzer ohne Probleme durch den Tag bringt. Beide Modelle unterstützen außerdem das kabelgebundene und kabellose Aufladen mit 25 Watt, was ein effizientes und bequemes Aufladen ermöglicht.

Kamera und Video

Der Anspruch von Samsung, beeindruckende Kamerasysteme zu liefern, bleibt auch beim Z Flip 5 und Z Flip 4 bestehen. Beide Modelle verfügen über ein Dual-Kamera-Setup mit einer 12-Megapixel-Hauptlinse und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse, so dass die Nutzer eine Vielzahl von Szenen mit Klarheit und Tiefe aufnehmen können.

Selfie-Fans werden auch die 10-Megapixel-Frontkameras beider Modelle zu schätzen wissen, die detaillierte und lebendige Selbstporträts ermöglichen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Startpreis des Samsung Galaxy Z Flip 5 liegt bei 1.199 Euro UVP für die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Für die Konfiguration mit 8 GB/512 GB beträgt der Preis 1.399 Euro UVP.

Die Preise sind gegenüber dem Vorgänger etwas angestiegen, denn das kostete zum Start:

128 GB | 1099 Euro

256 GB | 1159 Euro (Bespoke Edition | 1199 Euro)

512 GB | 1279 Euro

Fazit

Wenn man das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Z Flip 4 vergleicht, fällt auf, dass das Z Flip 5 einige Verbesserungen mit sich bringt. Von seinem fortschrittlichen Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz und der Wi-Fi 6E-Unterstützung bis hin zu seiner verbesserten Bildschirmgröße und dem aufgefrischten Design bietet das Z Flip 5 Verbesserungen in einigen Schlüsselbereichen. Das Z Flip 4 ist jedoch nach wie vor eine hervorragende Option und bietet solide Spezifikationen und Leistung für Nutzer, die ein preiswerteres, faltbares Smartphone suchen, da es mittlerweile im Preis gesunken ist.

Bei der Wahl zwischen den Cover-Bildschirmen kommt es vor allem auf Ihre Vorlieben und Bedürfnisse an. Wenn Sie mehr Informationen anzeigen und mit Benachrichtigungen interagieren möchten, ohne das Gerät vollständig aufklappen zu müssen, ist das größere Cover-Display des Z Flip 5 die bessere Wahl. Wer hingegen Wert auf ein schlankes und kompaktes Design legt, für den ist das kleinere Display des Z Flip 4 vielleicht besser geeignet.

Das Cover-Display verkörpert das Wesen der Bequemlichkeit und Vielseitigkeit, die faltbare Smartphones mit sich bringen. Während Samsung seine faltbare Produktreihe weiter verfeinert, ist klar, dass das äußere Display ein zentraler Aspekt bei der Schaffung eines intuitiven und ansprechenden Benutzererlebnisses bleibt, sei es durch einen erweiterten Screen oder einen kompakten Begleiter.

Die Wahl zwischen den beiden Modellen hängt letztlich von den eigenen Prioritäten und Vorlieben ab. Ob es nun die innovativen Funktionen des Galaxy Z Flip 5 oder die zuverlässigen Fähigkeiten des Z Flip 4 sind, Samsungs faltbare Produktreihe verschiebt weiterhin die Grenzen dessen, was Smartphones erreichen können.

Wenn Sie mehr über diese beiden Handys erfahren möchten, lesen Sie unsere Testberichte über das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Flip 4, um sie in all ihrer Pracht kennenzulernen.

Technische Daten

Galaxy Z Flip 5:

Android 13 mit One UI 5.1.1

6,7 Zoll Full HD+ 120Hz (2640×1080 Pixel) faltbares 120 Hz Dynamic AMOLED 2X mit HDR10+ Unterstützung

3,4-Zoll-Super-AMOLED-Display (260×512 Pixel) mit 60 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Chipsatz

8 GB RAM

256/512 GB interner Speicher

12Mp, f/1.8, OIS Rückkamera + 12Mp Ultraweitwinkel, f/2.2

10Mp, f/2.2 Frontkamera

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

2D-Gesichtserkennung

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

5G

4G LTE

IPX8

USB-C

3700 mAh Akku

25W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden

Ausgeklappt: 71.9 x 165,1 x 6,9 mm

Zusammengeklappt: 71.9 x 85,1 x 15,1 mm

187Gramm

Galaxy Z Flip 4:

Android 12 mit One UI

6,7 Zoll Full HD+ (2640×1080 Pixel) faltbares 120 Hz Dynamic AMOLED 2X mit HDR10+ Unterstützung

1,9 Zoll Super AMOLED (260×512 Pixel) Deckbildschirm

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-Core-Prozessor

8 GB RAM

128/256/512 GB interner Speicher

12Mp, f/1.8, OIS Rückkamera + 12Mp Ultraweitwinkel, f/2.2

10Mp, f/2.4 Frontkamera

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

2D-Gesichtserkennung

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

4G LTE

IPX8

USB-C

3700 mAh Akku

25W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden

Ausgeklappt: 165.2x 71,9 x 6,9 mm

Zusammengeklappt: 84.9 x 71,9 x 17,1-15,9 mm

187Gramm

(PC-Welt)