Bereits zum 11. Mal findet auf dem Pitztaler Gletscher in Österreich das ChannelPartner Race statt. Bei dem Ski- und Snowboard-Rennen für die ITK-Branche messen sich die Channel-Racer beim Riesenslalom. Natürlich kommt auch die Gaudi an dem Rennwochenende nicht zu kurz.

Am Rennen können alle, die in der IT-Branche tätig sind, teilnehmen, egal ob als Team oder als Einzelstarter. Ein Team besteht aus drei bis fünf Startern, von denen die drei besten Zeiten gewertet werden.

Der Kurs ist ein Riesenslalom, der einmal durchfahren wird. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht besonders hoch, sodass auch Freizeit-Sportler mitmachen können; der Spaß steht im Vordergrund. Ihre Qualitäten sind dann eher beim Après-Ski gefragt.

Jetzt Startplatz sichern!

Die Veranstaltung beginnt am 29. März 2019 abends mit einem Get Together und einem kurzen Renn-Briefing, am 30. März findet das Rennen statt. Abends ist dann Siegerehrung im Feuerwehrhaus Zaunhof. Am 31. März gibt es nochmals Gelegenheit, auf die Piste zu gehen.

Sie können sich jetzt bereits einen der begehrten Startplätze sichern. Alle weiteren Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter https://doo.net/veranstaltung/27537/buchung. Eindrücke vom Rennen und den Partys sowie die Ergebnisse des ChannelPartner Race 2018 finden Sie hier.

Das Rennen wird bereits durch die Sponsoren Tech Data, Brother, Evernine, Oki, Acer, Syfit, Watchguard, Nuance, Cyberpower und Xerox unterstützt. Weitere Sponsoren sind willkommen.