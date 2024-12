Joerg Hartmann, der seit November 2019 an der Spitze des Unternehmens hierzulande steht, verließ Konica Minolta nach Ablauf seines Fünfjahresvertrages im November 2024 auf eigenen Wunsch. Werner Theißen, seit 1987 im Unternehmen, übernahm ab Dezember 2024 die Geschäftsführung für Deutschland und Österreich.

Urgestein und Vertriebsspezialist

Werner Theißen ist seit vielen Jahren als Mitglied des Managements aktiv an der Transformation zum Technologie- und Managed-Service-Provider beteiligt. Als neuer Geschäftsführer soll er das Wachstum und die strategische Ausrichtung in der Druck- und IT-Industrie weiter vorantreiben. Neben seiner zuletzt ausgeübten Funktion als Director Sales kann er auf umfassende Kenntnisse der internen Vertriebs- und Digitalisierungsstrategie zurückgreifen.

"Wir begegnen den großen Herausforderungen in unserer Branche mit Lösungen, die gezielt auf die veränderten Bedürfnisse unserer Kunden eingehen", erklärt Werner Theißen, President Germany & Austria bei Konica Minolta. "Dabei werden unsere 'Future Business Models', die wir in Kürze in den Markt bringen, ein wichtiger Gamechanger werden. Hierbei handelt es sich um exakt auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Druck-Service-Angebote mit kurzen Laufzeiten. Zudem werden wir bei größeren Projekten zur Absicherung der finanziellen Spielräume unserer Kunden auf neue SaaS-Offerings ohne Finanzierungs- oder Investitionsanteil setzen."

Übergabe im Wandel

Der ehemalige Geschäftsführer Joerg Hartmann führte Konica Minolta Deutschland und Österreich durch herausfordernde Zeiten. Er positionierte das Unternehmen als Technologie- und Managed-Service-Provider und beschleunigte dessen Kulturwandel hin zu modernen und flexiblen Arbeitsplätzen. Unter seiner Führung wandelte sich Konica Minolta vom Hardware-Anbieter zum Partner für die digitale Transformation, der Mehrwert durch Daten liefern kann. Zudem war er als Corporate Vice President der Gruppe am Ausbau des IT-Geschäfts beteiligt.

"Durch seinen Einsatz und seine Innovationsfreude hat Joerg entscheidend zur digitalen Weiterentwicklung von Konica Minolta beigetragen", lobt Werner Theißen seinen Vorgänger. "Sein Engagement für technologische Lösungen hat unsere Geschäftsmöglichkeiten enorm erweitert. Dafür danke ich Joerg und wünsche ihm für seine Zukunft viel Erfolg."