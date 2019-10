Nach der Umbesetzung des Managements bei Westcon-Comstor im September 2019 traten die neu formierten Geschäftsbereiche des Distributors auf der it-sa erstmals an die Öffentlichkeit. Im Zuge des Umbaus wurden die bisherigen Bereiche "Cyber Security" und "Collaboration" zu einem Unternehmen unter dem Dach der Marke Westcon vereint. Marianne Nickenig wechselt in das europäische Herstellermanagement. Die Leitung von Westcon in der DACH-Region übernahm Robert Jung, der langjährige Chef des Security-Bereichs bei Westcon-Comstor. Comstor unter der Leitung von Jens Tamm konzentriert sich wieder auf Cisco und Cisco Meraki. Ergänzend sind noch Produkte und Lösungen von Jabra und Spectralink im Portfolio.

Damit setzte das Unternehmen im Wesentlichen eine in den anderen Landesgesellschaften bereits früher vorgenommene Neuaufteilung auch in Deutschland um. Die bisher allen Teilgesellschaften zugehörigen Service-Bereiche wurden ebenfalls zusammengefasst. Sie stehen in einer Matrix-Organisation nun allen zur Verfügung. Dazu gehören etwa Trainings, Helpdesk, Embedded Support und Supply-Chain-Services.



Marianne Nickenig (Senior General Manager DACH & EE bei Westcon-Constor), Jens Tamm (Managing Director Comstor) und Robert Jung (Managing Director bei Westcon Security) konnten in der Motorworld Köln deutlich über 300 Gäste begrüßen und ein vielfältiges Vortragsprogramm ankündigen.

Marianne Nickenig, Senior General Manager DACH & EE bei Westcon-Constor, mit dem als Referenten für die Keynote angereisten Willem J. H. de Haan, Senior Vice President & Practice Leader Security Solutions EMEA bei der Westcon Group.

Ines Helmig, Director Marketing DACH bei der Westcon Group, zeigt den niederländischen Kollegen Bart Scheffer und Peter Alkemade, wo´s langgeht.

Der deutsche Motorrad- und Automobilsportler Dirk von Zitzewitz (rechts) begeisterte mit seinem Vortrag zu Erfolg durch Teamgeist nicht nur Waldemar Krolinski von Mitel Deutschland.

Technische Wunder sind für den UCC-Spezialisten Daniel Wessinghage (Avaya, rechts im Bild) kein Problem. Von den Margen, die der Zauberer beim Abendempfang realisierte, kann aber auch er nur träumen.

Sarah Löhlein, Security Distribution Account Manager bei Cisco, mit "ihren Jungs" vom Cisco-Team.

Als Familienbetrieb kann man Westcon-Comstor nicht mehr wirklich bezeichnen, als Betrieb, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt, dagegen schon. Details erfahren Interessierte bei Franziska und Maria Nickenig

"Die Themen UCC und Security sind bei Westcon in Deutschland traditionell stark. Aber sie wachsen technisch und vertrieblich zunehmend zusammen. Dem tragen wir mit unserer neuen Organisationsstruktur nun Rechnung", erklärt Robert Jung im Gespräch mit ChannelPartner.de auf der it-sa. Außerdem seine für Partnern nun Synergien nutzbar, die bisher nicht zur Verfügung standen. Diesbezüglich sieht Jung noch Erweiterungsmöglichkeiten und will die in den kommenden Monaten deutlich ausbauen.

Neuer Schwung für die Cloud-Plattform BlueSky

Ebenfalls duchstarten will der VAD nun mit seiner Cloud-Plattform BlueSky. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Microsft und Cisco. Nun soll sie nicht nur funktional erweitert werden, sondern auch durch weitere Hersteller ergänzt und damit für die Partner attraktiver werden. Ein Aspekt, an dem man bei Westcon arbeitet ist etwa die Abrechnung über die Plattform. Das sei ein Punkt, den sich viele Partner wünschen. Daneben sollen aber auch die Möglichkeiten zur Lizenzverwaltung sowie das Up- und Cross-Selling darüber erweitert werden.

"Cloud- und As-a-Service-Modelle sind in allen Bereichen der IT auf dem Vormarsch - und nehmen klassischen Sales-Ansätzen immer mehr Marktanteile ab. Als VAD müssen wir unsere Rolle in diesem Umfeld neu definieren", erklärt Marianne Nickenig, die bei Westcon-Comstor die neu geschaffene EMEA Business Unit "Collaboration & Networking" leitet, in einer Pressemitteilung.

Operativ ändere sich für Partner von Westcon-Comstor nach der Neustrukturierung zunächst nichts, versichert Jung. Sowohl die Verträge mit den Herstellerportfolios als auch das Angebot an Value-Added-Services beider Geschäftsbereiche sei auch weiterhin wie gewohnt verfügbar. Auch die Standorte Mönchengladbach, Paderborn und Unterschleißheim bei München sowie Wiener-Neudorf in Österreich und Kloten in der Schweiz bleiben erhalten. Dort erreichen Partnern nach wie vor die ihnen bekannten Ansprechpartner.