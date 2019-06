Auf dem Avaya Partner Forum am 4. Juni 2019 hat der Hersteller Westcon Collaboration als ersten Avaya Master Agent in Deutschland gezeichnet. Damit ist der langjährige Avaya-Distributor nun auch autorisiert, Reseller beim Einstieg in das Geschäft mit den Cloud-Angeboten von Avaya zu unterstützen. Die werden in der Terminologie des Hersteller als Sub Agents bezeichnet und an der Vermarktung der Avaya Cloud beteiligt. Flankierend bietet Westcon Collaboration nach wie vor die herstellerneutralen SIP-Endgeräte aus dem Avaya Open Products Portfolio an.

"Avaya gehört seit vielen Jahren zu unseren wichtigsten Herstellerpartnern - und hat mit der Avaya Cloud eine strategisch, technologisch und wirtschaftlich rundum überzeugende UC-as-a-Service-Lösung vorgelegt", erklärt Marianne Nickenig, Managing Director DACH bei Westcon Collaboration. "Als Master Agent bieten wir Resellern jetzt die Möglichkeit, mit minimalem Aufwand und ohne zusätzliche Zertifizierungen im Cloud-Business durchzustarten - und ihr Unternehmen so langfristig zukunftssicher zu positionieren."

"Die Avaya Cloud ist unsere flexible Telefonie- und Collaboration-Lösung, die insbesondere junge und kleine Unternehmen bei der Einführung von Cloud-Kommunikationslösungen individuell unterstützt", erklärt Roberto Schmidl, Vice President Services Sales International & Managing Director GSMB bei Avaya. Durch die Zusammenarbeit mit den Master Agents will er das Partnernetzwerk stärken.

Beim Vertrieb seiner Cloud-Angebote setzt Avaya auf ein maklerbasiertes Vermarktungsmodell. Dazu werden Distributoren autorisiert, selbstständig Dritte als Sub Agents für Avaya Cloud zu akkreditieren. Die unterstützen sie anschließend bei der Vermarktung und bei der Umstellung ihres Geschäfts auf monatliche Abo-Modelle.