Mit dieser Ausgliederung der dazugehörigen Aktivitäten möchte der VAD seine Lieferanten und Reseller bei ihren Aktivitäten im dynamisch wachsenden Cloud- und Collaboration-Markt unterstützen. Die Leitung der neuen Unit übernimmt Antony Byford.

In dem neu geschaffen Geschäftsbereich "Cloud & Collaboration" versammelt Westcon-Comstor erfahrene Experten, die den Markt sowohl aus der vertrieblichen als auch der technischen Perspektive kennen - und daher in der Lage sein sollten, Hersteller und Vertriebspartner bei der erfolgreichen Vermarktung ihrer Cloud-basierten Kommunikationslösungen zu unterstützen.

Einer dieser Anbieter, Mitel, begrüßt diese Entscheidung: "Mit unserem gesamteuropäischen Distributor Westcon sind wir uns einig, wie wichtig Flexibilität und Wahlfreiheit heute sind, um den aktuellen Anforderungen und den künftigen Zielen jedes Kunden gerecht zu werden", so Daren Finney, Senior Vice President Global Channels bei Mitel. "Mit unseren Lösunden können unsere Kunden ihre Kommunikationsinfrastruktur im selbstgewählten Tempo modernisieren, erweitern oder neu konzipieren", so Mitels weltweiter Channel-Chef weiter. Was ihm bei Westcon besonders gut gefällt ist die Tatsache, dass dieser VAD seinen Partnern dabei die Wahl überlässnt, ob sie die Lösungen als Private Cloud, als Abo-Service, als UCaaS oder als On-Premises-Lösung beziehen möchten. "Wir begrüßen den Launch des neuen Geschäftsbereichs Cloud & Collaboration, der einen klaren Fokus auf diese verschiedenen kaufmännischen Modelle setzen wird, und wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Westcon in der EMEA-Region auszubauen", so Finney voller Begeisterung.

Avaya denkt da ähnlich: "International. "Wir arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich mit Westcon zusammen und freuen uns darauf, die Möglichkeiten, die die neue Unit unseren Partnern bietet, gemeinsam auszuschöpfen", so heißt Trevor von Puttkammer, Distribution Business Leader bei Avaya International, die neue Business Unit willkommen. Weitere mit Westcon auf diesem Gebiet zusammenarbeitende Hersteller sind 8x8, Jabra, Microsoft, Poly, Ringcentral und Spectralink.

Natürlich sind auch die Westcon-Manager von der Neugründung des Geschäftsbereiches "Cloud & Collaboration" überzeugt. "Die Herstellerlandschaft ist komplex. Die Einführung Cloud-basierter Abrechnungssysteme und Automatisierungstools macht es zudem erforderlich, dass unsere Partner ihr Business ganz anders managen müssen. Bei der Implementierung der neuen Systeme sind si auf unsere Unterstützung angewiesen - und sie wollen sich auch unbedingt die Skills aneignen, die sie brauchen, um in diesem neuen Markt erfolgreich zu sein. Das ist der Grund, warum wir den neuen Geschäftsbereich gegründet haben, und ich bin begeistert, dass ich die Leitung übernehmen darf", sagt Antony Byford, VP Cloud & Collaboration bei Westcon.

Ähnlich äußert sich auch sein Chef René Klein:"Nachdem sich der Markt hin zu Abonnement-basierten Modelle verlagert und unsere Lieferanten zunehmend auf Recurring Revenues setzen, haben wir uns entschieden, unsere Ausrichtung zu überdenken. Wir haben die Art und Weise, wie wir mit dieser Hersteller-Community zusammenarbeiten, ganz neu definiert - und wollen unsere Partner in Zukunft besser unterstützen", so der Europa-Chef bei Westcon.

Die Wirkungsstätte der neu gegründeten Business Unit ist zuerst nur Westeuropa.



