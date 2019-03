Westcon-Comstor, Value Added Distributor für Security, Collaboration, Netzwerk und Datacenter, versammelte am 7. März 2019 rund 330 Besucher unter dem Motto "Speed Up Your Business" zur Partnerkonferenz in der Motorworld Köln. Gemeinsam von Comstor, Westcon Collaboration, Westcon Security und Westcon Services veranstaltet, bot sich den anwesenden Channel-Experten eine Plattform für Trends und Entwicklungen in der IT.

In der Keynote zur Veranstaltung gab Willem J. H. de Haan, Senior Vice President & Practice Leader Security Solutions EMEA bei der Westcon Group, mit den Leitern der deutschen Gesellschaften einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Monate.

Im Wesentlichen waren dies das Wachstum aller vier Business-Units im vergangenen Geschäftsjahr, vorrangig aufgrund nachhaltiger Umsatzsteigerungen im Bereich Services, sowie die erfolgreiche Optimierung der Effizienz durch neue digitale Plattformen und dem Reshoring ausgelagerter Back-Office-Prozesse.

Ein europaweit anhaltender Fachkräftemangel beflügelt zudem die Nachfrage nach Value Added Services aus der Distribution, so der VAD weiter. Neben den bekannten Dienstleistungen seien nun auch innovative Supply Chain Services vom Staging über die Konfiguration bis hin zum Labeling und zum End-Anwender-Support im Angebot, was vom Channel bereits gut angenommen wurde.



Marianne Nickenig (Senior General Manager DACH & EE bei Westcon-Constor), Jens Tamm (Managing Director Comstor) und Robert Jung (Managing Director bei Westcon Security) konnten in der Motorworld Köln deutlich über 300 Gäste begrüßen und ein vielfältiges Vortragsprogramm ankündigen.

Marianne Nickenig, Senior General Manager DACH & EE bei Westcon-Constor, mit dem als Referenten für die Keynote angereisten Willem J. H. de Haan, Senior Vice President & Practice Leader Security Solutions EMEA bei der Westcon Group.

Ines Helmig, Director Marketing DACH beid er Westcon Group, zeigt den niederländischen Kollegen Bart Scheffer und Peter Alkemade, wo´s langgeht.

Der deutsche Motorrad- und Automobilsportler Dirk von Zitzewitz (rechts) begeisterte mit seinem Vortrag zu Erfolg durch Teamgeist nicht nur Waldemar Krolinski von Mitel Deutschland.

Technische Wunder sind für den UCC-Spezialisten Daniel Wessinghage (Avaya, rechts im Bild) kein Problem. Von den Margen, die der Zauberer beim Abendempfang realisierte, kann aber auch er nur träumen.

Sarah Löhlein, Security Distribution Account Manager bei Cisco, mit "ihren Jungs" vom Cisco-Team.

Als Familienbetrieb kann man Westcon-Comstor nicht mehr wirklich bezeichnen, als Betrieb, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt, dagegen schon. Details erfahren Interessierte bei Franziska und Maria Nickenig

Ebenfalls wurde in der Einführung zur Konferenz das 2018 eingeführte Partner-Online-Portal "PartnerView" angesprochen, wo Reseller ihr gesamtes Business abwickeln, Angebote auf Knopfdruck in Bestellungen überführen oder Vertragsverlängerungen automatisiert anstoßen können. Das Portal soll sukzessive weiter ausgebaut werden.

Podiumsdiskussion und Breakout-Sessions

In der Podiumsdiskussion unter der Leitung von Robert Jung und Marianne Nickenig sowie Branchenexperten von Avaya, Check Point, Cisco, Extreme Networks, Mitel, Plantronics-Polycom (jetzt "Poly") und Symantec, standen Gegenwart und Zukunft des Channel-Geschäfts im Fokus. Außerdem loteten die neun Spezialisten die Geschäftschancen von Systemintegratoren in Zeiten von Cloud und SaaS aus.

In den bereichsübergreifenden Vorträgen am Nachmittag stellten die 19 anwesenden Herstellerpartner in kurzen 15-minütigen Vorträgen ihre technischen Innovationen für Collaboration, Security, Cloud und Networking vor. Die Referenten boten einen Einblick in die jeweiligen Märkte, gaben Empfehlungen zur Vermarktung ihrer Lösungen und zeigten die Vorteile der Zusammenarbeit mit Westcon auf.

Zum Schluss der Vorträge erläuterte Rennfahrer und Co-Pilot Dirk von Zitzewitz, warum sportliche wie berufliche Erfolge heutzutage nur in einem engagierten Team erreicht werden können. Der 51-jährige Motorsportler fesselte mit spannenden Erzählungen anhand seiner Erfahrungen aus dem Racing-Geschäft und der Rallye Dakar.

Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit im Motorworld-Showroom und der exklusiven Michael-Schumacher-Ausstellung weiter Benzin zu schnuppern. Ein Galadinner und die anschließende "Speed-up-Party" mit Live-Musik beendeten die Konferenz.