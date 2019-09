Datatec-Tochter Westcon-Comstor, Value Added Distributor für Security-, Collaboration-, Netzwerk- und Datacenter-Technologien, hat zwei neue Business Units für Collaboration und Cybersecurity zur Stärkung der Marktposition in der EMEA-Region geschaffen.

Damit will Westcon-Comstor zusätzlich Know-how und Ressourcen für das technisch geprägte Collaboration- und Cybersecurity-Business bereitstellen. Basierend auf den partnerschaftlichen Beziehungen zu Herstellern und Channel-Partnern ergänzen die BUs die Go-to-Market-Ansätze des bisherigen Vertriebsmodells. Sie sollen noch im September 2019 ihre Arbeit aufnehmen.

Marianne Nickenig, die bislang das Collaboration- und Digitalisierungs-Business in DACH und Osteuropa leitete, übernimmt als Vice President die Leitung der Business Unit Collaboration & Networking in EMEA bei Westcon. Für sie rückt Robert Jung nach, ehemals Managing Director Westcon Security DACH, der nun zusätzlich Netzwerke und Collaboration verantwortet.

„Hersteller und Kunden im Collaboration-Markt orientieren sich mehr und mehr in Richtung abonnementbasierter Lösungen, die in Form von Cloud-Services bereitgestellt werden“, erklärt Marianne Nickenig. „Für Westcon ist das eine hervorragende Gelegenheit, um dank unserer Erfahrung, unseres Know-hows und unserer großartigen Kundenbasis zusätzlichen Mehrwert für Hersteller und Partner zu schaffen.”

Weitere personelle Neuerungen für EMEA

Daniel Hurel übernimmt als Vice President für Cyber Security & Next Gen Solutions in EMEA bei Westcon die Leitung der neuen Go-to-Market-BU. Hurel ist seit 2001 in diversen Führungspositionen für Westcon-Comstor tätig, zuletzt als VP Sales für Comstor Security Europe.

„Indem wir Cybersecurity stärker in den Fokus unserer Branchenexperten rücken, stellen wir nicht nur in enger Zusammenarbeit mit unseren bestehenden Herstellerpartnern die Weichen für die erfolgreiche Einführung neuer Technologien – sondern sorgen auch für einen kontinuierlichen Zustrom innovativer Next-Generation-Security-Technologien“, so Daniel Hurel zu seiner neuen Aufgabe.

„Der Markt für Collaboration ist im Umbruch“, erklärt David Grant, Chief Operating Officer bei Westcon International. „Wir sind überzeugt, dass eine dedizierte Business Unit, die unsere bestehenden Hersteller und Partner bei der Vermarktung ihrer Lösungen unterstützt, ein wichtiger Schritt ist. Die neue BU erlaubt es uns, neue Ressourcen bedarfsgerecht bereitzustellen, Digitalisierungsprojekte voranzutreiben und innovative Technologien und Geschäftsmodelle in den Markt zu tragen.“-



Marianne Nickenig (Senior General Manager DACH & EE bei Westcon-Constor), Jens Tamm (Managing Director Comstor) und Robert Jung (Managing Director bei Westcon Security) konnten in der Motorworld Köln deutlich über 300 Gäste begrüßen und ein vielfältiges Vortragsprogramm ankündigen.

Marianne Nickenig, Senior General Manager DACH & EE bei Westcon-Constor, mit dem als Referenten für die Keynote angereisten Willem J. H. de Haan, Senior Vice President & Practice Leader Security Solutions EMEA bei der Westcon Group.

Ines Helmig, Director Marketing DACH bei der Westcon Group, zeigt den niederländischen Kollegen Bart Scheffer und Peter Alkemade, wo´s langgeht.

Der deutsche Motorrad- und Automobilsportler Dirk von Zitzewitz (rechts) begeisterte mit seinem Vortrag zu Erfolg durch Teamgeist nicht nur Waldemar Krolinski von Mitel Deutschland.

Technische Wunder sind für den UCC-Spezialisten Daniel Wessinghage (Avaya, rechts im Bild) kein Problem. Von den Margen, die der Zauberer beim Abendempfang realisierte, kann aber auch er nur träumen.

Sarah Löhlein, Security Distribution Account Manager bei Cisco, mit "ihren Jungs" vom Cisco-Team.

Als Familienbetrieb kann man Westcon-Comstor nicht mehr wirklich bezeichnen, als Betrieb, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt, dagegen schon. Details erfahren Interessierte bei Franziska und Maria Nickenig

„Für uns als Westcon ist dies eine sehr aufregende Zeit“, führt Grant weiter aus. „Die Cybersecurity entwickelt sich rasant weiter. Cloud- und servicebasierte Angebote gewinnen immer mehr Traktion – und wir sehen uns in diesem Umfeld dank unserer ausgewählten Herstellerpartner, unserer innovativen Business-Modelle und unserer digitalen Plattform exzellent aufgestellt.“

