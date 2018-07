Value-Added-Distributor Westcon-Comstor bietet seinen Fachhandelspartner im deutschsprachigen Raum ab sofort Unterstützung durch eine bereichsübergreifende Business Unit bei der Vermarktung der UCC- und Cloud-Lösungen von Mitel. Team-Leaderin Jessica Hemeter wird dabei von zwei erfahrenen Business Development Managern und einem sechsköpfigen Back-Office-Team unterstützt.

Die BDMs stehen den Kunden bei allen Fragen zu Mitel sowie für Beratungstermine in ganz Deutschland zur Verfügung. Ergänzend dazu können sich im Mönchengladbacher Demo-Lab Fachhändler und Endkunden vom Potenzial der Mitel-Lösungen überzeugen.

Attraktive Value-Added-Services

Mit der neuen BU erhalten Mitel-Partner Zugang zu attraktiven Services, die von Global-Deployment- und Logistikservices mit Betreuung in deutscher Sprache über gemeinsame Marketingaktivitäten und Presales-Consulting bis hin zur Unterstützung bei der Installation und Konfiguration der Systeme reichen. Zudem bietet der VAD maßgeschneiderte Support-Dienstleistungen mit verbindlichen SLAs an.

Im Fokus der Aktivitäten stehen aktuell die Plattformen MiVoice Office 400 und MiVoice Business, wobei weitere Lösungen sukzessive einbezogen werden sollen, teilt Westcon weiter mit. Abgerundet wird das Portfolio durch eine breite Auswahl gemeinsamer Events, wie etwa mit der Roadshow "Einblicke und Ausblicke" in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Webinare und Workshops in der Westcon Academy sollen folgen.

Michael Kleene als BDM geholt

Im Zuge des Aufbaus der BU wurde Michael Kleene als BDM an Bord geholt. Der 53-Jährige ist seit fast 35 Jahren in der ITK-Branche tätig. In dieser Zeit koordinierte er anspruchsvolle TK-Projekte im Industrie- und Krankenhausumfeld und war viele Jahre in leitender Stellung bei der damaligen Mitel-Tochter DeTeWe tätig, zuletzt als Regionalleiter Sales Nord/West.

Lesen Sie auch: Westcon-Comstor baut seine Microsoft Cloud-Abteilung aus

"Das breite Lösungsportfolio und die starke Marktstellung machen Mitel für den Channel zu einem äußerst attraktiven Partner, mit dem sich die Anforderungen von KMU bis Enterprise perfekt abdecken lassen", erklärt Marianne Nickenig, Senior General Manager UCC bei Westcon-Comstor. "Unser neues Fachvertriebsteam berät die Partner beim Einstieg in diese umfangreiche Produktpalette - und zeigt auf, wie sich die innovativen Lösungen sehr erfolgreich als Türöffner für weiteres UCC- und Cloud-Business nutzen lassen."