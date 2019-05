Der Value Added Distributor Westcon-Comstor und der kalifornische Hersteller Poly, der aus dem Merger von Plantronics und Polycom hervorgegangen ist, veranstalten im Mai und Juni 2019 eine Roadshow in sieben deutschen Städten sowie in Wien.

Fachhändler und Systemhäuser können sich an den acht Standorten beim Business-Frühstück oder einem Networking-Dinner mit den anwesenden Experten über neue Lösungen aus dem Hause Poly unterhalten und die Weichen für erfolgreiche Projekte stellen.

Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Um einen intensiven und offenen Austausch zu gewährleisten, sind die Gruppen auf maximal zwölf Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Lesetipp: Aus Polycom und Plantronics wurde Poly

„Als VAD arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit Polycom und Plantronics zusammen und sehen unzählige neue Möglichkeiten, die der Zusammenschluss dem Fachhandel eröffnet“, erklärt Marianne Nickenig, Managing Director DACH bei Westcon Collaboration. „Wir merken aber auch, dass der Channel noch Fragen hat.“

„Im Rahmen der Roadshow werden wir uns mit unseren Kunden im kleinen Kreis, in entspannter Atmosphäre und ohne feste Agenda zusammensetzen – und darüber sprechen, welche Chancen ihnen die Zusammenarbeit mit Poly und Westcon heute eröffnet“, ergänzt Nickenig. „Wir freuen uns auf die offenen Diskussionen und sind sehr gespannt, wie das neue Veranstaltungskonzept ankommen wird.“

Die genauen Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben. Das Anmeldeformular finden interessierte Leser auf den Internetseiten von Westcon unter diesem Link.