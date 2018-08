Westcon-Comstor, der Value Added Distributor der Westcon Group Germany GmbH, und Mitel veranstalten ein exklusives Channel-Incentive. Im Rahmen der Aktion „Elementares Vergnügen 2019“ schicken die beiden Partner ihre erfolgreichsten Reseller und Cloud-Integratoren vom 5. bis 7. April 2019 für ein unvergessliches Wochenende nach Hamburg.

Den Gewinnern verspricht der VAD ein spannendes, actionreiches Wochenende unter dem Motto „Zu Wasser, zu Lande, in der Luft … und bis in die Cloud“, bei dem sie die Hansestadt aus ganz neuen Perspektiven kennenlernen werden. Insgesamt können sich neun Teilnehmer für das Wochenende in Hamburg qualifizieren.

Der Aktionszeitraum ist vom 01. Juni 2018 bis 28. Februar 2019 festgelegt. Tickets bekommen die fünf Partner mit dem höchsten Umsatz mit Mitel und einen Mindestumsatz von 200.000 Euro. Drei weitere Tickets gehen an diejenigen Partner, welche die meisten Projektmeldungen mit einer SPA-Anfrage tätigen und dabei mindestens ein Projekt mit einem Gesamtumsatz von 25.000 EUR realisieren. Ein weiteres Ticket wird unter sämtlichen registrierten Teilnehmern verlost, die ein Projekt mit MiCollab, MiCC oder mit Cloud-Ansätzen realisiert haben.

Mehr zum Event, ein Anmeldeformular sowie die detaillierten Teilnahmebedingungen gibt es unter diesem Link.