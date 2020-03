Von Oktober 2012 bis Februar 2020 war Goeckeler als Executive Vice President und General Manager für das 34 Milliarden Dollar schwere Netzwerk- und IT-Security-Geschäft bei Cisco zuständig. Auch die zwölf Jahre davor war er bei dem Netzwerkhersteller tätig. Bei Western Digital löst Goeckeler Steve Milligan ab, der dem Unternehmen nur noch bis September 2020 in beratender Funktion zur Verfügung stehen wird.

Seinen Nachfolger als Western Digital-CEO heißt Milligan herzlich willkommen: "David ist ein Visionär mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz. Er treibt die hochprofitable Kerngeschäfte in großem Maß voran und entwickelt gleichzeitig erfolgreiche Geschäftsstrategien, die in neue Märkte expandieren und neue Einnahmequellen generieren. Seine Erfahrung als Software-Ingenieur und die Leitung großer Halbleiter-Entwicklungsprojekte, sein breites technologisches Know-how, sowie sein Geschäftssinn und seine Geschichte beim Aufbau und Betrieb von weltweit erfolgreichen Organisationen, machen ihn zu der richtigen Person, um unsere Company in einer Welt zu führen, welche zunehmend von Anwendungen und Daten getrieben wird", so Milligan in seiner Begrüßungsrede.

Goeckeler selbst freut sich schon auf die neue Herausforderung: "Die Branche steht vor einem spannenden Wendepunkt, an dem Kunden jeder Größe sowie jeder vertikalen und geographischen Lage eine Geschäftsinfrastruktur einsetzen, die softwaregesteuert, durch Daten ermöglicht und von der Cloud angetrieben wird. Dieser Megatrend hat gerade erst eine frühe Phase der Akzeptanz erreicht und wird eine massive Welle neuer Möglichkeiten auslösen. In dieser IT-Landschaft wird das explosive Wachstum der vernetzten Geräte weiterhin eine ständig ansteigende Nachfrage nach zugänglichen Daten schüren."

Der Cisco-Veteran hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Mathematik von der University of Missouri in Columbia, einen Master-Abschluss in Informatik von der University of Illinois in Urbana-Champaign sowie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Columbia University und der University of California in Berkeley. 2012 erhielt er den Frost and Sullivan's Excellence Award im Ingenieurwesen.

