Der Speicheranbieter Western Digital beschleunigt seine OpenFlex-Data24-3200-Plattform mit neuen Netzwerkadaptern und NVMe-SSDs. Das soll im Enterprise-Bereich für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bei geringeren Latenzen sorgen, verspricht der Hersteller. Neu sind neben den RapidFlex-A2000- sowie C2000-NVMe-oF-Netzwerkadaptern auch die Ultrastar-Dual-Port-NVMe-SSDs.

NVMe over Fabrics

OpenFlex Data24 3200 von Western Digital ist eine vollständig integrierte NVMe-oF-Speicherplattform (NVMe over Fabrics). Sie ermöglicht es, bis zu 24 NVMe-SSDs gemeinsam über Ethernet zu nutzen und dabei die Speicherressourcen von der Rechenleistung zu trennen. Die maximale Speicherkapazität liegt bei rund 368 TByte.

Dank der neuen RapidFlex-Adapter lassen sich bis zu sechs Hosts anschließen, ohne dass dafür ein externer Switch benötigt wird. Falls es mehr sein sollen, kann aber auch ein solcher Switch hinzugefügt werden. Darüber hinaus unterstützt die Plattform Remote Direct Memory Access (RDMA) über konvergiertem Ethernet (RoCE) sowie TCP-Verbindungen. Das JBOF-Gehäuse (Just a Bunch of Flash) ist zwei Höheneinheiten (HE) hoch. Es nimmt bis zu 24 NVMe-SSDs auf.

Die RapidFlex-Netzwerkadapter sollen für eine so geringe Latenz sorgen, als wenn sie sich direkt in einem angebundenen Server befinden. Ein optional erhältlicher 100-Gigabit-Ethernet-Anschluss soll die Leistung zudem noch einmal verdoppeln können. Statt herkömmlicher Ethernet-Karten lassen sich laut WD auch günstigere und energiesparendere Initiator-Karten verwenden.

Ultrastar-DC-SN655-NVMe-SSDs

Die Ultrastar-DC-SN655-NVMe-SSDs bietet Western Digital in Kapazitäten von 3,84 bis 15,36 TByte an. Sie verwenden den Formfaktor U.3 mit einer Höhe von 15 mm und lassen sich auch vertikal integrieren. Die prognostizierte mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen liegt bei 2,5 Millionen Stunden. Darüber hinaus erreicht die SN655 laut Anbieter mehr als eine Million maximale zufällige Lese-IOPs.