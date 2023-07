Die Digitalisierung spielt im Fachhandel schon seit mehreren Jahren eine wichtige Rolle. Immer mehr Unternehmensverantwortliche denken in diesem Zusammenhang über eine Cloud-ERP nach und versprechen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. Doch welchen Nutzen bringt dieses System tatsächlich für die Fachhändler? Und vor allem: Worauf muss bei der Implementierung geachtet werden, um Fehler vorzubeugen? Die Antworten darauf gibt es in diesem Beitrag.

Cloud-ERP ist auch im Fachhandel auf dem Vormarsch

Sehr viele Fachhändler haben hierzulande bereits ein cloudbasiertes ERP-System im Einsatz. Bei vielen Unternehmen, bei denen das nicht der Fall ist, bestehen zumindest entsprechende Überlegungen in der aktuellen Digitalisierungsstrategie.

Das zeigt unter anderem die Studie "Cloud-ERP 2021" von IDG Research Services, bei der insgesamt 365 IT-Verantwortliche befragt wurden. Bei der Frage: "Welche Priorität haben die Themen Cloud Computing und ERP im Rahmen Ihrer Digitalisierungsstrategie?" gaben mehr als zwei Drittel der Befragten an, dass es sich dabei um Themengebiete mit sehr hoher oder hoher Priorität im Unternehmen handelt.

Wer die Vorteile der Cloud-ERP erkannt hat und hier unbedingt die Digitalisierung vorantreiben möchte, dem eröffnen sich neue Geschäftschancen. Diesen Nutzen bringt die Umstellung auf Cloud-ERP für Fachhändler:

Cloud-ERP im Fachhandel: Die solide Grundlage für zukünftiges Wachstum

Die Cloud-ERP im Fachhandel trägt dazu bei, die Betriebsabläufe zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Genau diese beiden Faktoren bilden die Basis für das zukünftige Wachstum des Unternehmens.

Das System bringt vor allem Vorteile im Hinblick auf die Skalierbarkeit und Flexibilität. Neue Funktionen, Benutzer und Standorte können problemlos hinzugefügt werden.

Durch die zentrale Erfassung und Verwaltung der Daten in der Cloud ermöglicht Cloud-ERP darüber hinaus einen einfachen und schnellen Zugriff auf Echtzeitinformationen. Das erleichtert nicht nur die Bestandsverwaltung, sondern hilft auch bei der Nachverfolgung von Bestellungen und der Planung von Lieferungen.

Mit einer Cloud-ERP haben Fachhändler die Möglichkeit, die Kundenbetreuung deutlich zu verbessern. Sie ermöglicht es, Informationen zu Kunden und deren Historie zentral zu verwalten. Entsprechende Angaben zum Einkaufsverhalten stehen somit in jeder Filiale in Echtzeit zur Verfügung. Das bietet Verkäufern die Möglichkeit, auf den Kunden zugeschnittene Angebote zu erstellen.

Wiederkehrende Aufgaben und Geschäftsprozesse wie die Bestellabwicklung oder die Rechnungsstellung können mit einer Cloud-ERP einfach automatisiert werden. Dadurch erhöht sich einerseits die Effizienz, gleichzeitig reduziert sich auch noch die Anzahl von manuellen Fehlern.

Mit umfangreichen Reporting-Tools rasch auf Marktveränderungen reagieren

In Zeiten der Digitalisierung sind die Märkte viel mehr in Bewegung als zu früheren Zeiten. Entscheidungen müssen deshalb oftmals sehr zeitnah getroffen werden, um den weiteren wirtschaftlichen Erfolg zu garantieren.

Um mögliche Alternativen fundiert beurteilen zu können, sind allerdings wichtige Kennzahlen erforderlich, die in Echtzeit zur Verfügung stehen müssen. Cloudbasierte Systeme bieten hier umfangreiche Reporting-Tools, um wichtige Kennzahlen und Leistungsmetriken zu überwachen.

Vor allem hilft die Cloud-ERP den Fachhändlern dabei, schlank und mobil zu bleiben. Da das System keine teure Hardware-Infrastruktur erfordert, sind die Implementierungskosten im Vergleich zu herkömmlichen ERP-Systemen in der Regel wesentlich geringer. Zudem entfallen Wartungs- und Upgrade-Kosten, da diese Aufgaben vom Cloud-Anbieter übernommen werden.

Fachhändler mit Außendienstmitarbeitern oder mehreren Standorten benötigen Systeme mit mobilem Zugriff. Cloud-ERP ermöglicht den Zugriff auf Geschäftsdaten und -funktionen von jedem Ort und Gerät aus. Dank Responsive Design werden die Inhalte dabei auf die Größe und Ausrichtung der jeweiligen Bildschirme angepasst.

Stolpersteine bei der Implementierung der Cloud-ERP gezielt vermeiden

Damit die sichere Migration in die Cloud gelingt, gibt es für die Verantwortlichen einige wichtige Punkte zu beachten.

Am Beginn der Überlegungen sollte eine ausführliche Analyse der Geschäftsanforderungen und -prozesse stehen. Dabei ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen im Hinblick auf Themen wie Bestandsverwaltung, Bestellabwicklung und Lieferkettenmanagement zu erfassen, um sicherzustellen, dass die Cloud-ERP diese auch erfüllt.

Im zweiten Schritt gilt es, eine professionelle und leistungsstarke Cloud-ERP zu finden. Dazu ist es erforderlich, eine entsprechende Recherche und Evaluierung der verfügbaren Cloud-ERP-Anbieter durchzuführen. Dabei sollten vor allem die folgenden Themen im Mittelpunkt stehen:

Einfache Anbindung an Drittsysteme

Vorhandensein aller wichtigen Kernfunktionen

Schnelle und reibungslose Implementierung und Migration der alten Daten

Regelmäßige automatische Updates vom Hersteller

Kostenlose mobile Apps inklusive

Datensicherheit (Datenspeicher in einem deutschen Rechenzentrum)

Einhaltung der deutschen Datenschutzrichtlinien bei Datenaufbewahrung

Vor der eigentlichen Implementierung sollte die Möglichkeit dazu bestehen, die Leistung und Funktionalität der Cloud-ERP-Lösung in einer Pilotphase zu überprüfen und danach noch Anpassungen vorzunehmen.

Überdies sollte der Umfang des Supports und der Wartung geklärt werden, der beim jeweiligen ERP-System angeboten wird. Bei Fragen oder Problemen sollte jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner erreichbar sein.

Die Cloud-ERP im Fachhandel kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Belegschaft mitzieht. Um Widerstand und Akzeptanzprobleme zu minimieren, ist es wichtig, sich auch eine entsprechende Change-Management-Strategie zurechtzulegen. Zudem sollte ein entsprechendes Schulungsprogramm aufgesetzt und in regelmäßigen Abständen Auffrischungsschulungen und die Vermittlung von weiterem Tiefenwissen eingeplant werden.

Last but not least sollte die Cloud-ERP das Wachstumspotenzial unterstützen. Das bedeutet, das gewählte ERP-System sollte sich einfach an neue Anforderungen anpassen und geänderte Geschäftsprozesse anpassen lassen.