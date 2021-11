Das ist zum Beispiel bei der Applabs GmbH der Fall. Der Frankfurter IT-Dienstleister agiert bereits seit über zehn Jahren als erfolgreicher Vertriebspartner von Microsoft und DocuWare, und hat von Anfang dafür gesorgt, dass die ERP-Software von Microsoft stets eng mit dem Dokumenten-Management-System (DMS) von DocuWare verknüpft bleibt. Zuletzt hat ein eigenes Team bei der Applabs GmbH eine Schnittstelle zum Microsoft ERP-System "Dynamics 365 Business Central" entwickelt. Damit ist die ERP-DMS-Integration nach Angaben der Verantwortlichen im Cloud-Zeitalter angekommen.

Leiter dieses Entwicklungsteams bei der Applabs GmbH ist Fabian Konda, der die DocuWare-Systeme sehr gut kennt, weil er selbst über zehn Jahre bei dem Softwarehersteller tätig war, bevor er 2008 zu dem Systemhaus wechselte. Rasch erkannte er dort das Potential der DMS-Integration ins ERP-System von Microsoft. "70 Prozent unserer Neukunden im Bereich ERP entscheiden sich auch direkt für einen Einsatz von DocuWare, um eine rechtskonforme Beleg-Archivierung sicherzustellen," verdeutlicht Konda den Nutzen dieser Integration.

Und diese Verknüpfung funktioniert in beide Richtungen, das heißt, Daten können von der ERP-Plattform direkt ins Archiv-Systems gelenkt werden und umgekehrt. Kunden der Applabs GmbH wissen das zu schätzen. Sie arbeiten schneller denn je mit den Systemen, weil sich die Ablage- und Suchzeiten wesentlich verkürzt haben. Daten der ERP-Plattform und des DMS werden im Hintergrund automatisch synchronisiert.

Für die Applabs GmbH ist dies von unschätzbarem Vorteil: "Die DocuWare-Schnittstelle eröffnet uns viele Cross-Selling-Optionen. Zudem steigert sie unsere Abschlusswahrscheinlichkeit bei Anwendern der ERP-Suite von Microsoft", berichtet Fabian Konda." Seit 2018 wird die von Applabs entwickelte Schnittstelle auch über den DocuWare-Channel vertrieben, sodass immer mehr Fachhandelspartner bei Kundengewinnung und -projekten von dieser ERP-DMS-Integration profitieren.

Corona spielte Applabs in die Karten

Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch befeuert, weil beide Software-Pakete aus der Cloud angeboten werden können. Während 2020 über 80 Prozent der Neukundenprojekte mit der DocuWare-Cloud-Lösung realisiert wurden, hat Applabs im ersten Halbjahr 2021 ausschließlich Cloud-Projekte durchgeführt. Und Kunden werden sich auch über die Pandemiezeit hinweg standortunabhängige Applikationen wünschen.

So betrachtet Konda die DocuWare-Cloud-Plattform als eine attraktive Option für die Zukunft: "Das ist ein großartiger Baukasten, der uns die nötigen Komponenten liefert, um Lösungen in der Cloud anzubieten, die den Anwender vorwärtsbringen. Auf Basis unserer ERP-Kompetenz können wir uns damit als gesamtheitlicher Lösungsanbieter präsentieren, der sämtliche Geschäftsprozesse mittelständischer Unternehmen digital abbildet. In DocuWare sehen wir die optimale Ergänzung unseres ERP-Portfolios und schätzen insbesondere die Innovationskraft sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Als Microsoft-Partner ist es uns wichtig, dass auch DocuWare einen klaren Fokus auf Microsoft-Produkte hat. Wir gehen einen gemeinsamen Weg, auch in der Cloud."