Die vermehrte Homeoffice-Nutzung symbolisiert das "New Normal" wohl am stärksten. Doch auch sonst müssen IT-Security-Entscheider bewährte Konzepte überdenken, zum Beispiel im Hinblick auf Außendienst-Mitarbeiter. Wie nachhaltige Lösungen aussehen, skizziert ein Live-Webcast von ChannelPartner am 30. April um 11.00 Uhr.

Dabei geht es zum einen um sichere Authentifizierung, Security Incident und Event Management, kurz SIEM. Zum anderen müssen Unternehmen heute die Risikopotenziale der Zukunft einschätzen können.

Stephanie Bruckmeier, Business Development Manager bei Arrow ECS, und ihr Kollege Niclas Kunz, Senior Business Development Manager, analysieren drei ausgewählte RSA-Lösungen. Sie zeigen, wie Automatisierung Entscheider unterstützt und wie IT-Dienstleister und Systemhäuser bei ihren Kunden zukunftsfähige Lösungen implementiern.

Fachjournalist Oliver Janzen moderiert den Live-Webcast.

