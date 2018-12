Bei einem Arbeitsverhältnis ist es wie mit einer guten Beziehung: Es muss bei beiden passen. Hat einer der Partner falsche Erwartungen, gerät die Beziehung schnell ins Wanken. Für Bewerber ist es deshalb wichtig, schon vorab zu wissen, worauf sie sich bei der Jobsuche einlassen. Wählt ein Arbeitnehmer die falsche Stelle, fühlt er sich schnell fehl am Platz. Die Folge: Die Motivation sinkt, Unzufriedenheit macht sich breit. Bei der nächsten Gelegenheit sucht er nach einem neuen Job - und das Spiel beginnt von vorn. Man kann es daher nicht deutlich genug sagen: Bewerber sollten sich schon zu Beginn der Jobsuche intensiv mit sich selbst, dem Arbeitgeber und der neuen Stelle auseinandersetzen. Sie müssen sich fragen, ob der neue Job den eigenen Fähigkeiten und Wünschen wirklich entspricht. Um das zu beantworten, gibt es drei gute Möglichkeiten.

Erkennen Sie die eigenen Stärken

Nur wenn Sie genau wissen, was Sie können und wollen, finden Sie auch den richtigen Job. Sie sollten deshalb Klarheit über die eigenen Fähigkeiten erlangen. Fragen Sie sich: Was interessiert mich wirklich? Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Welche Tätigkeiten langweilen oder überfordern mich? Was will ich? Fragen Sie auch andere Menschen, etwa Freunde, Familie und Bekannte. Die Antworten helfen Ihnen, Ihre Ambitionen deutlich zu formulieren und zu verstehen. Zum Beispiel: Mein Job sollte nur bedingt mit Kunden zu tun haben, Außentermine sind in Ordnung, eine gute Arbeitsatmosphäre ist entscheidend. Nach dieser Bestandsaufnahme können Sie Ihre Fähigkeiten mit den Merkmalen der neuen Stelle abgleichen. Sie entscheiden, ob die Wunschstelle mit Ihren Fähigkeiten und Wünschen übereinstimmt.

Sprechen Sie mit Berufserfahrenen

Online-Texte oder Beratungsbroschüren können Informationen aus erster Hand nicht ersetzen: Hilfreiche Tipps und einen guten Einblick in die künftige Arbeit erhalten Sie, wenn Sie mit berufserfahrenen Personen sprechen, die Ihren anvisierten Job bereits seit Langem ausüben. Sprechen Sie etwa Bekannte an und kontaktieren Sie Menschen aus Ihrem Netzwerk. Finden Sie gemeinsam heraus, was die Stelle genau erfordert, und erkundigen Sie sich nach Details: Welche Fähigkeiten und Kenntnisse benötigen Sie für den Job und deckt er sich mit Ihren Erwartungen? Externer Rat kann helfen, eine Stelle und die damit verbundenen beruflichen Optionen besser zu bewerten.

Schauen Sie sich den Arbeitgeber genau an

Falls Sie noch kein Vorstellungsgespräch hatten, sollten Sie wesentliche Informationen zum Unternehmen sammeln, das Sie interessiert. Diese finden Sie nicht nur auf der Karriere-Website des Unternehmens. Oft unterhalten Arbeitgeber auf Jobbörsen ein eigenes Profil und geben dort viel von sich preis. Neben Stellenausschreibugen informieren Unternehmen dort über ihre Ziele, Perspektiven oder etwa über Zusatzleistungen. Jobsuchende erhalten dort auch einen ersten Eindruck von Unternehmenswerten und -kultur - und möglicherweise eine Antwort auf die wichtige Frage: Passen wir überhaupt zusammen? Neben der Suche im Internet sollten Bewerber auch den persönlichen Kontakt nicht scheuen: Gehen Sie auf Karriere- oder Fachmessen und kommen Sie mit Vertretern des Unternehmens in Kontakt. Das ist eine gute Möglichkeit einen Eindruck zu gewinnen, ob der Arbeitgeber passt und wie seine Anforderungen an künftige Mitarbeiter sind.

Fazit

Wenn Sie Ihre Fähigkeiten und Wünsche klar herausarbeiten, mit Berufserfahrenen Ihrer Wunschbranche ins Gespräch kommen und sich über Ihren Arbeitgeber bestmöglich im Internet informieren, schaffen Sie sich ein umfassendes Bild Ihres Wunschjobs. Mit diesem Wissen können Sie klären, ob Sie sich für eine konkrete Stelle bewerben oder besser weitersuchen. Sie wissen, was Sie können und wollen - den Wunschjob finden Sie so früher oder später bestimmt. (pg)