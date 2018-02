Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst die gesamte IT-Branche seit Jahren maßgeblich. So wird die digitale Transformation für Unternehmen jeder Größe auf lange Sicht zur Pflicht. Das Thema Cloud spielt hierbei eine zunehmend wichtige Rolle. Bislang galt Software als einer der wichtigsten Umsatzträger, jedoch verlagert sich das klassische Software-Geschäft im Channel in den kommenden Jahren mehr und mehr als "as-a-Service" in die Cloud. Bereits heute resultieren gut ein Drittel des Channel-Umsatzes aus Services - und der Cloud-Anteil daran wird kontinuierlich steigen. Daraus eröffnen sich nicht nur im Enterprise-Umfeld neue Absatzpotenziale, sondern vielmehr auch für kleinere und mittelgroße Reseller.

Da die Cloud-Thematik jedoch vielfach als sehr komplex eingeschätzt wird, setzen Systemhäuser und Fachhandelspartner bei der "Cloudifizierung" auf ein schrittweises Herantasten, beispielsweise zunächst als Kombi-Angebot von klassischem Software-Business und Software-as-a-Service (SaaS) über eine Cloud-Einstiegslösung. Hier sollte ein schneller und möglichst einfacher Zugang zur Cloud-Welt geschaffen werden. Im Idealfall ist das Lösungskonzept modular aufgebaut und somit individuell erweiterbar.

Da die Cloud-Thematik jedoch vielfach als sehr komplex eingeschätzt wird, setzen Systemhäuser und Fachhandelspartner bei der "Cloudifizierung" auf ein schrittweises Herantasten, beispielsweise zunächst als Kombi-Angebot von klassischem Software-Business und Software-as-a-Service (SaaS) über eine Cloud-Einstiegslösung. Hier sollte ein schneller und möglichst einfacher Zugang zur Cloud-Welt geschaffen werden. Im Idealfall ist das Lösungskonzept modular aufgebaut und somit individuell erweiterbar

Cloud-Markplätze stellen Resellern die passenden Grundsteine zur Verfügung, um sich dem Thema und Geschäftseinstieg sukzessive zu nähern und damit vertraut zu machen. Innovative Cloud-Pakete können auf maßgeschneiderte Lösungen kostenpflichtig nach oben skaliert werden kann. Reseller erhalten dann Planungssicherheit, so dass ihnen Weiterentwicklungsmöglichkeiten offenstehen.

Im Idealfall können Cloud-Angebote direkt im Self-Service Portal bestellt, bezahlt, provisioniert und verwaltet werden. Durch das schnelle und einfache Cloud Enablement und Handling, partizipieren Reseller so unmittelbar an den Cloud-Marktpotenzialen.

Neben der reinen Plattformvermittlung, erwarten potenzielle Kunden auch den entsprechenden Support beim Betrieb und der Weiterentwicklung von IT in der Cloud. Die nötigen Kompetenzen sind somit ein wichtiger Angebots- und Wettbewerbsfaktor für Reseller, um sich als vertrauensvoller Partner in puncto Cloud-Business zu positionieren.

Dabei geht der Trend ganz klar in Richtung "Anything-as-a-Service" (XaaS), also die Bereitstellung von Software, Plattform und Infrastruktur als Cloud-Dienstleistung. So können Fachhandelspartner neue Absatzpotenziale generieren. (rw)