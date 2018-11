Die meisten Systemhäuser arbeiten bereits unter Hochdruck daran, ihr Geschäftsmodell für Managed-Service- und Cloud-Modelle fit zu machen - eine Herkulesaufgabe. Die größten Herausforderungen stecken für Systemhaus-Chefs vor allem darin, diesen Wandel kaufmännisch, organisatorisch und managementseitig zu bewältigen. Hier besteht enormer Informations- und Handlungsbedarf. Das Interesse von Systemhäusern und ISVs zu erfahren, wie andere Partner die Hürden meistern, ist deshalb riesig. Und immer mehr Systemhäuser und ISVs suchen Service Provider, die sich auf das Cloud-Geschäft spezialisiert haben, um mit ihnen zu kooperieren. Umgekehrt besteht dieses Interesse ebenso stark.

Rücklblick: So war es am 22. Februar 2018

Der Channel-meets-Cloud-Kongress am 28. Februar 2019 will für beide Kernanliegen die geeignete Plattform bieten. Erfahrungsaustausch und Netzwerkmöglichkeiten stehen im Vordergrund. Er bietet Systemhäusern ein Forum, auf dem sie bei dieser Diskussion selbst den Ton angeben und sich mit "Cloud-born"-Dienstleistern zu vernetzen sowie von deren Erfahrungen lernen.

Ziel und zentrales Thema bei Channel meets Cloud ist es, kritisch zu durchleuchten, wie sich Systemhäuser strategisch für die hybride IT-Welt aufstellen können, welche Vertriebsansätze sich dafür bewährt haben und welche technologischen und organisatorischen Mittel ihnen helfen können, den Wandel vom Systemhaus zum Service Provider oder Trusted Advisor zu meistern.

» Channel meets Cloud, 28. Februar 2019 Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem Channel meets Cloud -Kongress am 28. Februar 2019 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Siegerehrung: Deutschlands beste Managed Service Provider 2019

Das Highlight des Events: Bereits zum 2. Mal zeichnen wir Deutschlands beste Managed Service Provider aus! Grundlage für das Ranking bildet eine große Umfrage unter den Kunden - durchgeführt von COMPUTERWOCHE und IDG Marktforschung. Wenn Sie wissen wollen, wer zu Deutschlands kundenfreundlichsten Manged Service Providern Deutschlands gehört, und was sie von ihnen noch lernen könnnen, dann sollten Sie an dem großem "Channel meets Cloud"-Kongress am 28. Februar 2019 in München teilnehmen. Hier geht es zur Anmeldung:

Anmeldung