Die comdirect bank war bei ihrer Gründung in den frühen 1990er Jahren eine der ersten Telefon- und Online-Banken und begriff ihre DNA seit jeher als digital. Doch die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen 20 Jahren verändert. Die Bank ist stark gewachsen – neue Prozesse etablierten sich, und das einstige Startup-Feeling rückte immer mehr in den Hintergrund.

Durch den Fintech-Hype, die GAFAs (Anfangsbuchstaben der vier großen US-amerikanischen Konzerne Google, Apple, Facebook und Amazon) und die Digitalisierungsoffensiven der Großbanken veränderte sich zudem in den vergangenen Jahren das Wettbewerbsumfeld dramatisch. 2015 entwickelte die Bank eine neue Strategie, um sich auf ihre Innovationskraft zurückzubesinnen und im Wettbewerb zu bestehen. Gefragt war ein Kommunikationsprozess, der die neue Strategie „kraftvoll“ ins Haus bringen und einen Kulturwandel anstoßen sollte.

Die Unternehmenskommunikation nahm auf diesem Weg eine Vorreiterrolle ein und begann, agil zu arbeiten - denn, so ihr Motto: Nur wer selbst die Veränderung erlebt, kann sie begleiten und kommunizieren. Um die Veränderungen voranzutreiben, nutzte comdirect auch Formate wie Barcamps, einen Innovationstag und eine Fail & Learn Night. Die Einführung des Social Intranets, digitaler Vorstandsformate und ein nahbarer, an der Digitalisierung interessierter CEO machten die Veränderungen leichter umsetzbar. Drei Jahre später sind die Ergebnisse deutlich messbar: Das Team Unternehmenskommunikation arbeitet nach wie vor nach Kanban-Prinzipien und konnte unter anderem seine Produktivität stark erhöhen.

» Deutschlands beste Digitalisierungsprojekte COMPUTERWOCHE und Dimension Data vergeben am 28. Juni 2018 zum dritten Mal den Digital Leader Award – und Sie können mit dabei sein! Treffen Sie in Berlin Deutschlands digitale Vorreiter und vernetzten sie sich zu spannenden Digital-Cases und lernen von den Finalisten, wie diese ihre Herausforderungen bewätltigen konnten. Jetzt registrieren!

Auch die Innovationsgeschwindigkeit hat kräftig zugenommen. Neu entwickelte Produkte kommen schneller auf den Markt. Mit Abschluss des Jahres 2017 kann die comdirect ein Rekordwachstum vorweisen. Das betreute Kundenvermögen stieg auf 91,4 Milliarden Euro (+20,6 Prozent). Zudem hat die Bank netto 221.000 Kunden mehr.