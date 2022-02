Als russische Truppen am frühen Morgen des 24. Februar 2022, begleitet von Luftschlägen und Raketenangriffen, an zahlreichen Stellen die Grenze zur Ukraine übertreten, hält Europa kurz den Atem an: Damit musste man nach der jahrelangen Eskalation zwischen den beiden Ländern zwar rechnen, hoffte aber bis zuletzt doch noch auf eine diplomatische Lösung. Noch am Vormittag reagierten die Börsen in Frankfurt, Moskau und New York mit einem Kursrutsch und die Gaspreise für den Großhandel schnellten in die Höhe.

Die weitere Entwicklung ist ungewiss. Allerdings formiert sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen Widerstand: US-Präsident Joe Biden erklärte den russischen Präsidenten zum "Aussätzigen auf der internationalen Bühne", die NATO hat ihre Verteidigungspläne aktiviert und die Bundeswehr in Alarmbereitschaft versetzt. Im sportlichen Bereich sagt die UEFA vermutlich das im Mai in St. Petersburg geplante Finale der Champions League ab und der durch seine Funktionäre eng mit Russland und dessen Präsident Putin verbundene Fußballclub Schalke 04 nimmt das Logo des russischen Konzerns Gazprom von seinem Trikot.

Der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehr (SWIFT) wurde zwar mehrfach gefordert, aber derzeit noch nicht umgesetzt. Zumindest behält sich die EU diese Maßnahme aber noch in der Hinterhand. Beschlossen wurden dann am Abend zunächst jedoch Sanktionen gegen den Finanzsektor, in Bezug auf den Handel von Aktien russischer Unternehmen in der EU sowie Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software. Die USA verhängten nahezu zeitgleich vor allem Sanktionen gegen russische Banken. Die neuen Sanktionen dürften allerdings in Russland entsprechende Gegenreaktionen hervorrufen. Marktbeobachter sprechen von einer "Sanktionsspirale". Am härtesten treffen würden Deutschland wohl Lieferstopps bei Gas und Öl.

Treffen die Sanktionen den IT-Cannel?

Aber auch im IT-Channel stellt sich die Frage, welche Auswirkungen gegenseitig Sanktionen haben könnten. Was würde das für die Geschäftsbeziehung zu Firmen wie Abbyy, Bitrix, Dr. Web, Elcomsoft und vor allem Kaspersky bedeuten, die landläufig als "russische Hersteller" tituliert werden und hierzulande einen teils ansehnlichen, indirekten Vertrieb aufgebaut haben? Die gute Nachricht vorab: Umso größere die potenziellen Auswirkungen sein könnten, umso geringer ist die tatsächliche Gefahr.

Abbyy und Bitrix sind keine russischen Firmen mehr

Abbyy wurde 1989 als BIT Software von Jan David Evgenievich, der sich heute David Yang nennt, gegründet, als dieser am Moscow Institute of Physics and Technology (MITP) studierte. Heute ist Abbyy aber ein internationales Unternehmen. Die Firmenzentrale befindet sich in den USA, für das Geschäft in Deutschland ist die Abbyy Europe GmbH in München zuständig. In Russland (Moskau) unterhält Abbyy lediglich noch eines von drei "Global Offices". Die beiden anderen sind in München und Milpitas (Kalifornien)

CRM- und Kollaborationsanbieter Bitrix mit Wurzeln in Kaliningrad (Königsberg) hat sich inzwischen ebenfalls internationalisiert: Die Bitrix24 Limited residiert in Zypern, außerdem gibt es eine Bitrix Inc mit Sitz in den USA. Auch dessen Partner müssen daher wohl zumindest keine Sanktionen fürchten. Unklar ist allerdings, was passieren würde, wenn der Kontakt zu möglichen, in Russland tätigen Entwicklern abbricht.

Security-Anbieter Elcomsoft und Dr. Web: Nur wenige Partner betroffen

Schwieriger ist es für Partner von Elcomsoft. Die Firma hat ihren Sitz nach wie vor in Moskau und vertreibt in Deutschland über den Distributor ISPD. Sie bietet Tools für Computer und mobile Forensik, IT Security- und Extraktion verschlüsselter oder kennwortgeschützte Daten sowie für Privatkunden - aber auch von Dienstleistern gerne genutzte - Tools zur Passwort-Ermittlung für Computer und mobile Geräte an. Von umstrittenen Tools, die dabei helfen den Kopierschutz zu umgehen, hat es sich inzwischen verabschiedet.

Zu den Referenzkunden von Elcomsoft in Deutschland gehören laut Anbieter Bundeswehr, Bundespolizei, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Polizeibehörden mehrerer Bundesländer. Allerdings nennt das Unternehmen für Deutschland lediglich 31 "zugelassene Reseller" - wobei zudem unklar ist, wie aktuell diese Liste ist.

Ähnlich sieht die Situation auch beim Antivirus-Anbieter Dr. Web aus. Auch der ist tatsächlich noch eine russische Firma, hat aber nach einer guten Startphase hierzulande deutlich an Popularität eingebüßt und kaum noch Partner.

Kaspersky hat sich gut vorbereitet

Deutlich mehr Partner hat in Deutschland dagegen Kaspersky. Das Unternehmen scheint aber auch besser vorbereitet zu sein. Das ist nach dem Ärger in der Vergangenheit allerdings auch verständlich. 2017 unterstellte das US-Heimatschutzministerium eine Verbindung zwischen dem Unternehmen Kaspersky und russischen Geheimdiensten. Behörden in den USA wurde daraufhin der Einsatz der Software verboten. Allerdings konnte die EU-Kommission in einer umfangreichen Überprüfung 2019 keine Beweise für ein Fehlverhalten von Kaspersky finden.

Das Unternehmen hat jedoch daraus seine Konsequenzen gezogen und in Europa zwei Transparenzzentren eröffnet (eines in Zürich und eines in Madrid). Außerdem verarbeitet es Daten von Nutzern aus Europa, Nordamerika, Singapur, Australien, Japan und Südkorea seit Ende 2019 nur noch auf Servern in der Schweiz.

Der als "russische Firma" bekannte Security-Spezialist ist zudem inzwischen rechtlich gar nicht mehr russisch - auch wenn er das nicht an die große Glocke hängt. Jedoch ist heute die Kaspersky Holding in Großbritannien registriert. Knack- und Schwachpunkt könnte allerdings sein, dass nach wie vor ein großer Teil der Entwickler und Experten in Russland sitzt. Für das Tagesgeschäft dürfte das zunächst jedoch keine Auswirkungen haben.

Das sieht man auch beim Kaspersky-Distributor Ebertlang so. Dort hat man die Entwicklung mit großer Bestürzung wahrgenommen und ist zutiefst erschüttert. Der VAD erhält derzeit auch zunehmend Rückfragen verunsicherter Fachhandelspartner bezüglich möglicher Auswirkungen von Sanktionen auf seinen Herstellerpartner Kaspersky, zum Bespiel hinsichtlich Verfügbarkeit, Datensicherheit oder Zahlungsverkehr. Da momentan noch nicht klar absehbar ist, wie die, von der EU und den USA, geplanten Sanktionen im Detail aussehen und umgesetzt werden, seien verlässliche Aussagen über deren Auswirkung derzeit generell schwierig.

"Kaspersky hat uns gegenüber versichert, den Geschäftsbetrieb stabil aufrecht zu erhalten und die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber seinen Partnern - einschließlich der Lieferung von Produkten und Support sowie der Kontinuität finanzieller Transaktionen zu gewährleisten", erklärt Ebertlang. "Darüber hinaus stehen wir unseren Fachhandelspartnern selbstverständlich bei allen Fragen wie gewohnt zur Seite und gewährleisten so auch weiterhin einen reibungslosen Support, um ihren Endkunden ein jederzeit optimales IT-Sicherheitsniveau zur Verfügung stellen zu können. Als Distributor befinden wir uns in engem Austausch mit dem Hersteller und werden unsere Fachhandelspartner so zeitnah wie irgend möglich über Veränderungen der Situation oder eventuelle Einschränkungen informieren."

Die weiteren Kaspersky-Distributoren in Deutschland - Also, Infinigate, Ingram Micro und Nuvias - wollten sich auf Anfrage von ChannelPartner nicht unmittelbar zu dem Hersteller äußern.

Auswirkungen auf Telekom, Metro und Real

Doch auch deutsche Firmen mit Niederlassungen in Russland müssen sich auf schwere Zeiten einstellen. Die Deutsche Telekom beschäftigt zum Beispiel in St. Petersburg rund 2.000 Personen in der Softwareentwicklung und für die Planung und Dokumentation des Glasfaserausbaus. Offenbar soll dieses Personal abgezogen werden.

Noch mehr Geschäft hat die Metro-Gruppe in Russland und der Ukraine. Ein Sprecher erwähnte gegenüber der Deutschen Welle 10.000 Mitarbeiter in den beiden Ländern, im Geschäftsjahr 2020/21 wurde in Russland mit 93 Märkten ein Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro erzielt, in der Ukraine mit 26 Märkten von rund 800 Millionen Euro Umsatz.

Die Metro-Tochter Real dagegen war 2020 vom russischen Finanzinvestor SPC übernommen worden. Der tauschte sofort die Führungsspitze aus und plante den Verkauf eines Großteils der 276 Real-Märkte an Wettbewerber wie Kaufland, Globus und Edeka. Ein Teil dieser Verkäufe ging bereits über die Bühne - zum Beispiel der Erwerb von Filialen durch Kaufland. Weitere 60 Standorte sollen zudem an die Unternehmerfamilie Tischendorf und eine Gruppe von Real-Managern verkauft werden. Diese Pläne könnten nun möglicherweise ins Stocken geraten.

