In der von den USA und China getriebenen IT- und Elektronikwelt denken viele beim Stichwort Internet of Things (IoT) sofort an die zahlreichen vernetzten Consumer-Gadgets. Doch IoT ist mehr als nur ein Consumer-Thema – die Technologie hat auch das B2B-Segment im Sturm erobert und ist dort mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Zu groß sind die Vorteile, die IoT im Business bei der Etablierung neuer Geschäftsmodelle eröffnet oder in der Fertigung, wenn etwa die erforderliche Maschinenwartung genau vorhergesagt oder die Produktqualität im Fertigungsprozess dank IoT auf einem gleichbleibenden Level gehalten werden kann. Doch das sind nur einige Beispiele wie IoT Wirtschaft und IT revolutioniert. Lesen Sie im neuen TecChannel Compact wie IoT Logistik, Produktion, Healthcare, Industrie, Städte, Landwirtschaft oder Transportwesen nachhaltig verändert und künftig prägt.

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser mit Informationen und Tipps rund um das Thema Internet of Things. Zudem erfährt der Leser interessante Tipps und Tricks, um eigene IoT-Projekte zu realisieren. Ein eigenes Kapitel beleuchtet das Thema Connectivity und IoT: Muss es unbedingt der neue Mobilfunkstandard 5G sein, oder genügen auch andere Technologien? Zu den unterschiedlichen Connectivity-Verfahren wie NB IoT, LoRAWAN, Wi-Fi 6 etc. findet der Leser im neuen TecChannel Compact wertvollen Input.

Lesen Sie im neuen TecChannel Compact zudem, wie Sie in fünf Schritten Ihr eigenes (I)IoT-Geschäftsmodell realisieren. Des Weiteren beleuchten wir, wie Sie mit IoT die Time-to-Market verkürzen. Ferner erfahren Sie, welche Trends den IoT-Markt prägen. Ein eigenes Kapitel widmet sich zudem der Frage, wie IoT beim Aufbau einer Smart Factory helfen kann. Zudem zeigen wir Ihnen im neuen TecChannel Compact anhand namhafter Praxisbeispiele wie Lufthansa oder Daimler wie deutsche Unternehmen IoT bereits heute erfolgreich nutzen.

Diese Themen finden sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 11/2020:

Technologien und Trends

Internet of Things: Die Welt wird digital

Mehrwerte durch IoT in der Pandemie

Was Sie über Landwirtschaft 4.0 wissen müssen

IoT Security ist noch Stückwerk

Die Welt braucht sinnvolle Standards

Smart Factory

Siegeszug des IoT in der Produktion

Industrial IoT und die vergessene Integration

Digital, aber nicht disruptiv

Mit IoT-Daten Produktivität und Verfügbarkeit steuern

Mit IoT Maschinenstraßen dediziert vernetzen und überwachen

IIoT-Datenintegration im Griff

Connectivity

Alles zur Zukunft der Mobilität

Autonomes Fahren braucht kein 5G

5G trifft Wi-Fi 6: Konnektivität in neuer Dimension?

Was Sie über NB IoT wissen müssen

Per Mausklick zur eigenen IoT-Lösung

Ratgeber

In nur fünf Schritten zum (I)IoT-Geschäftsmodell

IoT-Projekte: So verkürzen Sie die Time-to-Market

Internet der Dinge: Wie man die nächste Stufe zündet

Fünf Tipps für den Umgang mit Schatten-IoT

IoT in der Praxis

Frische Ideen für die Smart City

IoT-Revolution im OP

Knorr-Bremse AG: Klein anfangen, groß rauskommen

Schnellecke macht Supply Chain per IoT-Transportboxen transparent

Wie die Lufthansa Frachtschäden verhindert

Hamburg Port Authority: Der Weg zum smarten Hafen

Wie Daimler Industrie 4.0 realisiert

Webasto: Digital Factory trifft auf Smart Factory

