Security ist bei vielen IT-Vorhaben "nur" ein begleitendes Thema. Wie in den Jahren zuvor setzen Systemhäuser in diesem Segment allerdings immer noch die meisten Projekte um. Auch wenn die Gesamtzahl der bewerteten Projekte von knapp 1.400 auf 1.308 gesunken ist, haben Bereiche wie Netzwerk, Storage und andere "Klassiker" deutlich mehr verloren. Die großen Cyber-Attacken WannaCry, Petya & Co. fanden erst nach der Umfrage statt. Deshalb wird es spannend sein zu sehen, wie Unternehmen künftig auf diese Angriffe reagieren werden.

Insgesamt wurden die umgesetzten Security-Projekte mit der Durchschnittsnote 1,78 nur unwesentlich schlechter bewertet als im Vorjahr (1,75). Damit wurde wieder das Niveau vom Vorjahr erreicht, was zeigt, dass die IT-Dienstleister ihre Aufgabe gut machen. Hierbei darf man auch nicht vergessen, dass die Unternehmenskunden den Sicherheitsfragen einen zunehmend höheren Stellenwert beimessen.

Stärkere Firewall und Virenabwehr

Schaut man sich die Security-Projekte im Detail an, sind viele von ihnen ein Bestandteil der allgemeinen digitalen Transformationsprozesse und gehören zu generellen Migrationsvorhaben in Bereichen wie Virtualisierung, SAP und SharePoint. Unüberhörbar ist in dem Zusammenhang der Ruf nach einer stärkeren Firewall und Virenabwehr. Ransomware war in der aktuellen Studie noch kein bestimmendes Thema, wird es aber sicherlich werden.

Dann werden Systemhäuser aber auch sicherlich Security-Lösungen jenseits der heute üblichem Firewall- und Virenabwehr-Systemen einsetzen müssen. Ob das nun "Next Generation Firewalls", neuartige "Layered Security"-Konzepte oder neu entwickelte Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) sein werden, sei dahingestellt. Jeder Security-Anbieter verfolgt hier so seine Strategie. Auf jeden Fall dürfen wir nächstes Jahr mit mehr "Anti-Ransomware"-Projekten rechnen.



Die IDG-Mädels Sabrina Gottwald, Kateryna Savchenko und Isabella Amann sind sehr zufrieden mit einem gelungenen ersten Systemhauskongresstag.

In der Bar und auf der Terrasse des Düsseldorfer Van der Valk Hotels steigt die Party zur Prämierung der besten Systemhäuser Deutschlands.

Zunächst stärken sich die Gäste mit ...

... Genüssen vom Grill-Buffet.

Nicht nur Netzwerkhersteller sind Profis im Networking: Patrick Handwerk (links) und Christian Cramer (rechts, beide Systemhaus Cramer), mit Netzwerkspezialist Michael Wanzke (Lancom).

Ben Rudolph, Wulf Vogel und Gert Rudolph (alle InterConnect) haben sich eine gemütliche Sitzecke gesichert.

Mit der Lizenz zum Software-Verkauf: Paul Herrmann (Trusted Software) und Boris Bötchen (True Licence).

Die Cloud-Spezialisten von Fluid Operations, Thomas Grauer und Stefan Friedlein, fühlen sich auch bei bewölktem Himmel wohl.

Reinhold Hirschauer (PFU) und Heinz Höreth (HJG) demonstrieren bayerisch-fränkische Harmonie.

Channel-Flaschen gibt es beim Systemhauskongress nur an der Bar.

Arnd Hommel (Acmeo) und Sebastian Wörle (IDG).

Im Gegensatz zum Schwaben Andreas Bortoli (Computer Service Bortoli, links) hat Achim Heisler (AHS) in Düsseldorf ein Heimspiel.

Dirk Henniges (Computer Compass) mit Stefan Schneider (PCO), Stefan Auer und Andre Sziel (beide As-Con), sowie Nikolai Wiesehahn (PCO).

Auch die Marktforschung sucht Kontakt zum Channel: Gaelle Haack und Jonas Rosen (beide GfK) mit Nils Oemichen (Dalatias IT Solutions).

Ingo Burggraf und Florian Schenk (beide IT-Haus) freuen sich über ihre Auszeichnung.

Maik Wetzel (Eset) zeigt Thomas Holst (Bürotechnik Nord) die besten Eset-Produkte.

Thomas Jank (ChannelPartner) mit Stefanie Kurzinsky und Tanya Quijano (beide DextraData).

Die Cloud-Service-Experten Tim Dorbandt und Stefan Zenkel (beide aContech) haben mit Franziska Waclik (Microsoft) die richtige Gesprächspartnerin gefunden.

Feierrunde zur späten Stunde: Andre Reinartz (SAC), Philip W. Semmelroth (C&S), Andreas Bortoli (Computer Service Bortoli). Michael Hollmann (Hollmann IT) und Thorsten Podzimek (SAC).

Friedrich Pollert (Synaxon), Regina Böckle (ChannelPartner), Maria Kornhoff (iTeam), Armin Weiler und Ronald Wiltscheck (beide ChannelPartner) stoßen auf eine erfolgreiche Kooperation an.

Magret Woiwode (GfK) mit Claudia Petrik (Concat).

Das 2017er Ranking ist mit dem Systemhaus Cramer und Medialine an der Spitze ordentlich durcheinandergewürfelt worden. Nur StarCom-Bauer konnte sich auf Platz 3 behaupten. Wie auch schon in der Projektkategorie "Netzwerke" laufen die kleinen Spezialisten den Großen auch in Sachen "IT-Security" vermehrt den Rang ab. (rw)

Die kundenfreundlichsten Systemhäuser 2017 in der Projektkategorie "IT-Security" Rang Systemhaus Bewertung Fallzahl 1. Systemhaus Cramer 1,00 18 2. Medialine EuroTrade 1,11 25 3. StarCom-Bauer 1,21 24 4. Krämer IT Solutions 1,24 11 5. IT-On.NET 1,28 36

