Eine derartige Kassenlösung präsentiertSoftEngineauf derEuroCis2018, der Handelsmesse Ende Februar in Düsseldorf. Die neu gestaltete "SoftEngine Kasse 4.0" ist über einen Touch-Screen bedienbar. Sie akzeptiert alle gängigen Zahlungsmittel und Couponing-Systeme. Rabatte und Sonderaktionen wie "Happy Hour" werden der Kasse automatisch von der SoftEngine-ERP-Software "Büroware" zugespielt, so dass Kasse die gleichen Lager-, Artikel- und Kundendaten zur Verfügung stehen wie im Büro, Lager und im Webshop des stationären Händlers. Das ist möglich, weil Büroware-Module wie Warenwirtschaft, CRM, Finanzbuchhaltung undE-Commerceihre Daten an die Kasse ausliefern.

Die neu gestaltete Benutzerführung der "SoftEngine Kasse 4.0" ist konsequent auf Touchscreens ausgerichtet. Große, sich fast selbst erklärende Symbole führen den Kassierer durch die einzelnen Vorgänge. Es gibt aber auch Eingabehilfen, die Anwendern in bestimmten Situationen viel Arbeit abnehmen. Dazu gehören beispielsweise der Einrichtungsassistent oder die "Artikelpreisinfo". Bei Letzterer können Kassenmitarbeiter zwischendurch Artikel scannen, um etwa den Preis oder weitere Produktinformationen auf dem Display anzuzeigen. Während der Abfrage kann die Fachkraft im Hintergrund weiterhin abkassieren.

Ein anderes nützliches Feature ist die "Finder-Datenbank". Dahinter verbergen sich weitere, seltener benötigen Funktionen, die vor allem bei der Einarbeitung hilfreich sind, etwa die Stornierung eines Belegs oder Warenrücknahme. Der Wizzard leitet den Neuling auf Wunsch zu den richtigen Menüpunkten.

Ihre Kasse 4.0 stellt die SoftEngine GmbH auf der EuroCIS in Düsseldorf in Halle 9 am Stand B71 aus. Interessierte Kassenhändler können auf dieser Messe einen Termin mit den Softengine-Vertriebsverantwortlichen vereinbaren - telefonisch unter 06392-995 221. (rw)

