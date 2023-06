Einer aktuellen Studie zufolge erlebt der deutsche Managed-Services-Markt einen deutlichen Aufschwung. Für 2027 wird das Marktvolumen auf über 24 Milliarden Euro geschätzt. Doch Managed Service Provider (MSP) stehen erneut unter Druck, um inmitten der anhaltenden Wirtschaftskrise wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Cloud-basierten Diensten, um bei knappen Budgets Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz steigern zu können. Dies führte zu einer erhöhten Nachfrage nach MSPs, die es Unternehmen ermöglichen, nahtlos in die Cloud zu migrieren und deren volles Potenzial auszuschöpfen.

In einem zunehmend umkämpften Umfeld ist es für MSPs unerlässlich, ihren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Dazu gehört die Beratung der Kunden zu geeigneten Produkten und deren Potenzial zur Steigerung ihrer betrieblichen Effizienz. Das funktioniert jedoch nur, wenn MSPs die Produkte ihrer Partner genau kennen. Die Weiterbildung ist da ein entscheidender Faktor. Indem sie sich Partner auswählen, die spezielle Schulungen anbieten, können MSPs ihr Angebot für ihre Kunden erweitern.

Weiterbildung ist der Schlüssel zum Erfolg

Der gebotene Mehrwert eines Partners ist ein äußerst wichtiger Aspekt der heutigen Vertriebslandschaft. Es reicht nicht mehr aus, einfach Produkte zu vertreiben. Für eine maßgeschneiderte Kundenerfahrung müssen MSPs in der Lage sein, ihren Kunden bedürfnisorientierte und RoI-freundliche Lösungen (Return on Investment) zu empfehlen, sie bei der Implementierung zu unterstützen und außergewöhnlichen Service zu bieten. Der Wettbewerb in der Branche ist hart. Der Mehrwert, den ein MSP bieten kann, trägt wesentlich zur Entwicklung langfristiger, vertrauensbasierter Beziehungen bei.

Deshalb müssen MSPs die angebotenen Lösungen gut kennen. Wenn sie ihre Kunden fachkundig unterstützen wollen, müssen sie ihre erworbenen Produkte nicht bloß verstehen, sondern auch effektiv einsetzen können. Zudem müssen sie die Bedürfnisse und Herausforderungen ihrer Kunden im Detail verstehen und sie kompetent beraten.

Das alles lässt sich nur durch die richtige Weiterbildung erreichen. Strukturierte Lernkurse, bei denen diverse Techniken zur Vertiefung des Stoffes eingesetzt werden, Peer-to-Peer-Sitzungen und Einzelcoaching sowie selbstgesteuerte Ressourcen - allesamt Methoden, die zur Optimierung des Lernprozesses genutzt werden können. Fundiertes Know-how über verkaufte Lösungen und ihre Kunden bieten MSPs einen unverzichtbaren Mehrwert, von dem alle Beteiligten profitieren.

Den richtigen Partner wählen

Weiterbildung und Befähigung sind unerlässlich. Allerdings sind Lernende immer nur so gut wie ihre Lehrenden. Für ein umfassendes Verständnis über spezifische Technologien müssen MSPs also den richtigen Partner finden, mit dem sie sich das entsprechende Fachwissen aneignen können. Dies ermöglicht ihnen, für die Herausforderungen ihrer Kunden die passenden Lösungen anzubieten.

Denn wie heißt es so schön: Das Geschäft schläft nicht. Egal ob ein Unternehmen nur auf einem Markt und in einer Zeitzone oder in mehreren tätig ist, der moderne Vertriebskanal ist auf unterbrechungsfreie Systeme angewiesen. Server müssen jederzeit betriebsbereit sein ebenso wie die Software, die auf ihnen läuft. Für MSPs bedeutet dies, ihre Kunden zu jeder Zeit und überall optimal unterstützen zu können. Folglich müssen auch die höherrangigen Partner zur Verfügung stehen.

Der richtige Partner wird die MSPs nicht nur über die von ihnen beschafften Produkte aufklären, er wird dem MSP auch bei der Lösung von Problemen hilfreich zur Seite stehen. Der Mehrwert ist die oberste Priorität, der gleichbleibend bereitgestellt werden muss.

Der Mehrwert hochwertiger Weiterbildung

Da sich Technologie ständig weiterentwickelt und immer neue Lösungen auf den Markt drängen, ist es wichtig, dass MSPs ihr Wissen kontinuierlich ausweiten, um fachkundige Beratung anbieten zu können. Somit sind Weiterbildung und Befähigung für MSPs von entscheidender Bedeutung, um die Bedürfnisse ihrer Partner effizient zu erfüllen. Darüber hinaus kann dieses Wissen in vielerlei Hinsicht zu mehr Geschäftserfolg verhelfen.

Während diese Partnerschaften immer stärker werden, können MSPs ihr Kundenportfolio basierend auf einem zufriedenen Kundenstamm weiter ausbauen. Dadurch erschließen sie sich weitere Einnahmequellen und zusätzlichen Mehrwert für ihre Partner. Mehrwert ist das A und O für Kunden. Aber noch wichtiger ist es, dass MSPs Zugang zu qualitativ hochwertigen, maßgeschneiderten Schulungen haben. So erschließen sie sich erfolgreich Vertriebskanäle.



