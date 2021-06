Auch in mittelständischen Unternehmen sind digitale Geschäftsprozesse heute Alltag. Das gilt selbst, wenn sie keinen eigenen, umfangreichen Online-Shop betreiben und weder Apps oder noch digitale Services anbieten. Denn selbst dann nutzen sie E-Mail für ihre geschäftliche Kommunikation, speichern Kundendaten und Vertragsunterlagen in digitaler Form und wickeln Geschäfte mit ihren Lieferanten oder Partnern auf digitalem Wege ab.

Selbst wenn die Digitalisierung nicht im Fokus der Geschäftsführung steht, hat sie also längt in irgendeiner Form Einzug gehalten. Damit sind alle Unternehmen auch allen Risiken und Gefahren ausgesetzt, die damit einhergehen. Allerdings sind gerade Unternehmen im Mittelstand oft nicht dafür gewappnet, diesen Gefahren angemessen zu begegnen. Dazu tragen viele Faktoren bei. Gerade in den vergangenen Monaten war es der steigende Anteil von Mitarbeitern, die mobile oder aus dem Homeoffice arbeiten. Für die von ihnen genutzten Geräte greifen klassische Sicherheitskonzepte nur noch bedingt.

Gleichzeitig nehmen Zahl und Komplexität der Attacken auf die Firmennetzwerke immer stärker zu. Einen Eindruck davon gibt der Bericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2020. Demnach zählt Ransomware nach wie vor zu den größten Bedrohungen für Unternehmen, hat die Bedrohung durch Daten-Leaks im Internet eine neue Qualität erreicht, stellten sich Kriminelle mit Phishing-Kampagnen, CEO-Fraud und Betrugsversuchen schnell auf das brandaktuelle Thema "COVID-19" ein und traten erneut mehrere, teils kritische Schwachstellen in Software-Produkten auf, die Angreifer für Schadprogramm-Angriffe oder Datendiebstahl ausnutzen konnten.

MSPs als Rettungsanker für Unternehmen

IT-Verantwortliche gerade im Mittelstand stehen dieser Entwicklung zunehmen hilflos gegenüber. Ihnen fehlen die entsprechend qualifizierten Fachkräfte, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Außerdem kämpfen sie mit den Kosten, der Auswahl der benötigten Lösungen und deren Integration.

Der Trend geht daher zu Angeboten, bei denen Security als vorhersagbares und kalkulierbares Paket erhältlich ist - am besten mit zuverlässigen Service-Agreements und Fahrplänen, wie sich bei einem Notfall der Schaden minimieren und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter möglichst schnell wiederherstellen lässt.

Hier springen Managed Service Provider in die Bresche. Das Marktsegment entwickelt sich daher hervorragend. Allerdings stellen viele Dienstleister fest, sich ein oder zwei spezifische Dienste ganz gut in Eigenregie erbringen lassen, Kunden aber mehr verlangen. Mit der steigenden Anzahl an Services nimmt dann auch für MSPs die Komplexität rasch zu.

Dem FBI zufolge hat sich die Anzahl der Attacken während der Pandemie verdreifacht. Gleichzeitig werden 57 Prozent der aktuellen Angriffe von herkömmlichen Antivirus-Produkten heute gar nicht mehr erkannt (Acronis Cyberthreats Report 2020) und verbringen zwei Drittel der Security-Spezialisten mehr Zeit damit, die verwendeten Tools zu warten, als tatsächlichen Angriffe abzuwehren (Acronis Cyber Readiness Report 2020).

Besonders bedenklich ist das, wenn man berücksichtigt, dass MSPs heute für die von Kunden gewünschten Komplettservices eine Vielzahl an Tools und Prozessen einsetzen. Dazu gehören Anti-Ransomware- und Anti-Malware, Patch Management, Schwachstellenanalyse, Fernwartung, Monitoring, Backup und Disaster Recovery und natürlich eine Lösung für das Reporting. Stammen die dafür verwendeten Tools von unterschiedlichen Anbietern, ist nicht nur die Integration ein Problem. Auch die Tatsache, dass die Spezialisten eine Vielzahl von Management-Konsolen im Blick behalten und bedienen müssen, sorgt für Fehlerquellen und hohen Aufwand.

Schließlich konkurrieren all diese Anwendungen um die Ressourcen auf den verwalteten Endgeräten. Die kaum koordinierten Regelungen, Updates, Fehler- und Warnmeldungen sorgen für Frustration bei den Anwendern. Zudem behindern sie teilweise Prozesse, weil bestimmte Bereiche mehrfach abgedeckt sind. Gleichzeitig bieten sie Angreifern Möglichkeiten, an den Schnittstellen der einzelnen Produkte unerkannt durchzuschlüpfen.

Erfolgsfaktoren für das MSP-Business

Große Unternehmen können mit ihren personell gut besetzten IT-Abteilungen diese Schwierigkeiten durch langfristige Strategien, enormen Integrationsaufwand, umfangreiche Ausbildungsinitiativen und großzügige Budgets in den Griff bekommen. Der Mittelstand und Dienstleistern, die wiederum ihren Kunden gegenüber verpflichtet sind, effizient und flexibel zu arbeiten, haben diese Möglichkeiten nicht.

Eine ideale Lösung in diesem Umfeld muss dafür sorgen, dass sich durch ihren Einsatz das Sicherheits-Level unmittelbar erhöht und die Anzahl der Alarme abnimmt. Außerdem sollten sich neue Dienste einfach entwickeln und schnell in Betrieb nehmen lassen, um neu entstehende Anforderungen von Kunden abzudecken oder um sich damit vom Wettbewerb abzugrenzen.

Für den effizienten Betrieb sollte eine zentrale Management-Konsole mit einheitlicher und leicht verständlicher Benutzeroberfläche ausreichen. Idealerweise würde die auch nur eine Lizenz benötigen, die alle Bausteine des Angebots abdeckt - von Anti-Malware bis Reporting, und so eine einfache, klare und nachvollziehbare Kostenstruktur bieten.

Was Acronis Cyber Protect leistet

Mit Acronis Cyber Protect steht MSPs oder Resellern, die sich ein MSP-Geschäft aufbauen wollen, solch eine Lösung zur Verfügung. Bei Acronis Cyber Protect haben die Mitarbeiter alle erforderlichen Services an zentraler Stelle im Blick. Die bereits in der Plattform vorgedachte und umgesetzte Integration erspart den sonst dafür üblichen Aufwand. Ihre Mitarbeiter können sich ganz um die Kunden kümmern - statt einen Großteil ihrer Zeit den eingesetzten Tools zu widmen. Außerdem nimmt die Automatisierung wiederkehrender, zeitintensiver Aufgaben bereits in der Plattform viel eintönige Arbeit ab. Auch die dadurch gewonnene Zeit können Ihre Mitarbeiter besser in die Betreuung der Kunden oder die Weiterentwicklung der Services investieren - oder Sie können dank einer stressfreieren Arbeitsatmosphäre die Zufriedenheit der eigenen Fachkräfte erhöhen und damit deren Bindung ans Unternehmen stärken.

Ihre Kunden profitieren bei einem auf Grundlage einer umfassenden Service-Plattform erbrachter Managed Service zudem davon, dass alle relevanten Bereiche abgedeckt sind. Selbst wenn sie zu Beginn nur mit einem Dients starten - etwa Managed Endpoint Security - können sie den Service später nahtlos auf andere Bereiche ausdehnen - etwa Managed Backup Services - und so die eigenen Mitarbeiter schrittweise immer weiter entlasten oder das Security-Level erhöhen. Damit lassen sich dann auch Compliance-Vorgaben schnell erfüllen und kann rasch auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden.

Vorteile einer Partnerschaft mit Acronis

Acronis ist komplett auf das Partnergeschäft ausgerichtet und bietet dafür in einer Lösung alles, was Sie benötigen, um Ihren Kunden die passenden Angebote für Backup, Disaster Recovery, Malware- und Ransomwar-Schutz, URL-Filtering, Schwachstellenanalyen, Patch-Management, den sicheren Austausch von Dateien, E-Signature und sichere Storage-Kapazitäten anzubieten. Alle diese Dienste lassen sich auch im White-Label-Modell nutzen, so dass Sie gegenüber Ihren Kunden einheitlich auftreten können.

Zusätzlich unterstützt Acronis Cyber Protect Cloud MSPs durch die Verwaltung der Accounts, Audit-Optionen, Features für das Identity Management, umfangreiche Reports sowie die einfache Verwaltung der für Kunden verfügbaren Funktionen. Vorbereitete Integrationen zu gängigen Tools bei MSPs und eine RESTful API helfen, das Service-Portfolio individuell zu erweitern, bereits eingesetzte Dritt-Software einzubinden und stellen die Verbindung zu Cloud-Diensten wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud her.

Erfahren Sie hier mehr darüber, welche Möglichkeiten Acronis Cyber Protect Cloud Ihnen für den Aufbau eines nachhaltig profitablen Managed Service Business bietet. Oder entdecken Sie hier, welche Möglichkeiten Ihnen eine Partnerschaft mit Acronis eröffnet.

Acronis Cyber Protect Cloud erleichtert es Service Providern, die Komplexität ihres Tagesgeschäfts zu reduzieren und Security als zentrale Säule ihres Angebots auf- und auszubauen.