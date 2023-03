Mit Ihrem disruptiven Integrationsmodell versprechen Sie, die Dauer komplexer IT-Projekte von Monaten und Jahren auf Wochen und Tage zu reduzieren, wie schaffen Sie das?

Sven Schindler-Grünholz: Wir realisieren eine hochgradige Automatisierung der Konfiguration von Integrationen. Dazu definieren wir sehr exakt, wie verschiedene Systeme miteinander integriert werden können, wie sich die entsprechenden Datenfelder mappen lassen und ob die darin enthaltenen Daten vor ihrem Transport in andere Lösungen noch zu transformieren sind.

Wir schaffen also Standards, wo bisher keine sind, und setzen auf einen modularen Ansatz mit verschiedenen Endpunkten, sodass im Grunde alle Anwendungen im ITSM-Umfeld quasi auf Knopfdruck miteinander integrierbar sind.

Möglich ist das, weil wir mit unserer Cloud-native-Lösung die großen Vorteile moderner Cloud-Technologien wie Performance, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit voll ausspielen, so dass wir auch als immer noch relativ junges Unternehmen Weltkonzerne wie Bayer oder AHEAD für uns gewinnen konnten.

Welche Vorteile ergeben sich für die Managed Service Provider, die Ihre Lösung nutzen?

Schindler-Grünholz: Tatsächlich erreichen nicht nur Unternehmen, sondern auch Managed Service Provider (MSP) mit ONEiO enorme Effizienzgewinne: Sie integrieren mit unserer Lösung zum einen ihre internen Services und zum anderen in Rekordzeit die Services ihrer Kunden, sodass sie mit den gleichen Ressourcen deutlich mehr Kunden bedienen können.

Außerdem werden sie in die Lage versetzt, Neukunden schneller an Bord zu holen, mit allen benötigten Anwendungen zu versorgen und diese vollständig in bestehende IT-Landschaften zu integrieren.

Dank einer zentralen Oberfläche haben sie einen vollständigen Überblick über alle Schnittstellen zu eigenen Systemen, können die Integrationen im Kundenauftrag managen und sie eigenständig anpassen. Außerdem können sie die Einhaltung vereinbarter Kunden-SLAs vertragssicher dokumentieren.

In diesem Zusammenhang fallen oft Begriffe wie Hyperintegration und Hyperautomation. Was verstehen Sie darunter?

Schindler-Grünholz: Mit Hyperintegration sollen Unternehmen und Organisationen in tieferem Maße miteinander verbunden werden, um ein höheres Maß an Zusammenarbeit und Effizienz zu erreichen. Sie umfasst oft den Austausch von Daten sowie die Verflechtung von Prozessen und Systemen, um deren umfassende Verknüpfung zu ermöglichen.

Hyperautomation soll Organisationen helfen, komplexe und unstrukturierte Geschäftsprozesse zu automatisieren und durch Verwendung Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen, Analytics und Robotic Process Automation (RPA) eine höhere Genauigkeit und Effizienz zu erreichen.

Bei ONEiO unterstützen wir beide Ansätze und stellen unseren Kunden eine Plattform zur Verfügung, mit der sie automatisiert Software-Ökosysteme aufbauen können.

Mitte Februar 2023 haben Sie Ihr All-in-One-Preismodell ins Leben gerufen. Was dürfen wir uns darunter vorstellen und welcher Nutzen ergibt sich daraus für Managed Service Provider?

Schindler-Grünholz: MSPs erhalten mit unserem neuen Preismodell alle Leistungen rund um die Implementierung, Wartung und den Betrieb ihrer Integrationslösung direkt von ONEiO. Sie können so wesentlich einfacher kalkulieren und müssen weder zusätzlichen Kompetenzen aufbauen noch Zusatzbudgets bereitstellen. Darüber hinaus erhalten sie eine Funktionsgarantie für alle Kundenintegrationen und profitieren zudem vom umfassenden Kundensupport.

