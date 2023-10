Bei einer Konferenz zur Cybersicherheit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam empfahl kürzlich Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): "Macht Eure IT nicht selbst, sondern nutzt Dienstleister." Die Aufforderung richtete sich zwar an kleinere Kommunen, sie gilt aber ebenso für Unternehmen. Schließlich kämpfen beide mit denselben Herausforderungen: Laut dem aktuellen Threat Analysis-Bericht von Radware stieg die Zahl der blockierten, bösartigen Transaktionen von Webanwendungen im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um unglaubliche 500 Prozent.

Der von CIO, CSO und Computerwoche vorgelegten Studie "Security as a Service 2023" zufolge nutzen bereits heute fast 40 Prozent der Unternehmen die Dienste von Managed Security Service Providern (MSSP). Am häufigsten übertragen sie ihnen das Monitoring von Security Policies sowie die Implementierung von Prozessen, technischen Systemen und Software, die die Security verbessern.

Radware erwartet, dass in Zukunft noch deutlich mehr Firmen Dienstleistern diese und ähnliche Aufgaben überlassen. Mit der zunehmenden Bedeutung von Managed Security Services stellt sich aber auch immer stärker die Frage, wie MSSP den richtigen Technologiepartner für sich finden. Dabei hilft folgende Checkliste.

Checkliste für MSSP

Wenn Sie Managed Security Services anbieten oder daran interessiert sind, ist für Sie die wichtigste Entscheidung, mit welchem Partner Sie zusammenarbeiten. Denn es geht nicht wie beim Produktverkauf um ein eng begrenztes Projekt. Als MSSP bauen Sie eine lange und tiefe Beziehung zu ihren Kunden auf. Daher ist es wichtig, als Technologielieferanten ein Unternehmen zu wählen, dass sich als Ihnen gegenüber als strategischer Security Services Partner positioniert - nicht einfach als Hersteller. Die folgende Checkliste hilft bei der Auswahl.

Wie flexibel ist das Geschäftsmodell?

Das Geschäftsmodell des Technologiepartners sollte einen günstigen Einstieg erlauben - gerade, wenn Sie am Anfang Ihrer MSSP-Entwicklung stehen. Ein flexibles Geschäftsmodell sollte "Pay-as-you-go"-Möglichkeiten, ein Abo-Modell und ein auf Services ausgerichtetes Lizenzmodell umfassen. Es sollte aber auch Möglichkeiten bieten, durch Erweiterungen in die Breite neue Einnahmequellen zu erschließen. Wählen Sie einen Partner, der über eine Option zum Wiederverkauf seiner Services auch einen schnellen Markteinstieg ohne finanzielle Risiken ermöglicht.

Investitionen in Ihr Unternehmen und Ihr Wachstum

Prüfen Sie bei einem potenziellen Technologiepartner dessen Portfolio an Tools für Vertriebs- und Marketingunterstützung. Gute Signale sind, wenn Sie Ihre Beziehung in einem gemeinsamen Business-Plan verankern, der Markteinführungsprogramme, Preismodelle, Telefon- und Vor-Ort-Support, Software-Updates und Hardware-Wartung umfasst. Auch in Bezug auf umfassende, praxisnahe Vertriebsunterstützung durch interne Sicherheitsexperten Ihres Lieferanten sollten Sie keine Kompromisse eingehen.

Bereichert die Partnerschaft Ihr Portfolio an Value-added-Services?

Bewerten Sie das Produktportfolio sorgfältig. Umfasst es bewährte, margenstarke Dienste für Netzwerk- und Anwendungssicherheit, die eine Lücke in Ihrem Portfolio schließen, sich zur Differenzierung eignen und Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen? Dabei ist die kurzfristige Zukunft genauso wichtig wie die mittel- und langfristige: Damit sich Ihr eigenes Serviceportfolio marktgerecht weiterentwickeln kann, sollten Sie einen Partner wählen, der Innovationsfähigkeit in einem dynamischen Marktumfeld unter Beweis gestellt hat. Damit sind auch die Aussichten gut, dass Sie sich langfristig auf ihn stützen können.

Unterstützung beim Servicebetrieb

Achten Sie beim Vergleich potenzieller Partner darauf, wie sich deren Integration in Ihr Portfolio auf Ihren Betrieb auswirkt. Bietet er technische Neuerungen, die Ihre Abläufe deutlich vereinfachen - oder schafft er durch Sonderwege und Spezialanforderungen zusätzlichen Aufwand? Eine einheitliche Verwaltungsplattform kann zum Beispiel Arbeitsabläufe und das Management von Security Services optimieren. Automatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen können das Risiko menschlichen Versagen reduzieren und Routineaufgaben wie die Bereitstellung, die Durchsetzung von Richtlinien und die Reaktion auf Vorfälle vereinfachen. Der Zugriff auf Echtzeit-Bedrohungsinformationen hilft schließlich, potenziellen Sicherheitsereignissen einen Schritt voraus zu sein - ein entscheidender Faktor angesichts sich ständig weiterentwickelnder Angriffsflächen.

Jetzt starten

Erweitern Sie Ihr Portfolio durch IT-Security auf dem aktuellen Stand der Technik und generieren Sie dadurch planbare, neue Umsatzströme. Erfahren Sie, wie Radware Ihnen dabei helfen kann - per E-Mail an info_de@radware.com oder unter https://de.radware.com/.