Die CloudBlue-Plattform automatisiert die Herstelleranbindungen, bündelt die verschiedenen Services und Abrechnungen und ermöglicht Service Providern damit ein profitables as a Service Business. Tom Schröder, Head of CloudBlue in der DACH-Region, schilderte auf dem Systemhauskongress CHANCEN 2021, wie es funktioniert.

Mehr zum Thema:

Digitale Marktplätze für B2B-Kunden

Cloud Services automatisiert bereitstellen

Webcast mit CloudBlue