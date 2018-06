Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung sind wichtige Themen, die Unternehmen schon länger beschäftigen und zu Diskussionen führen. Was kann man tun, um den Fachkräftemängel zu stoppen? Wie ist zu verhindern, dass die wenigen Fachkräfte das Unternehmen verlassen? Zu kurz kommt dabei jedoch immer ein anderer Aspekt: Was kann ein Unternehmen tun, um seine Fachkräfte bestmöglich einzusetzen? Hier gelangen die Geschäftsprozesse ins Spiel.

Die Situation

In Deutschland mangelt es an Fachkräften. Dagegen lässt sich aber einiges tun. Ähnlich ist es mit der Sicherung von Fachkräften: Mit zahlreichen Maßnahmen versuchen Unternehmen, ihre Spezialisten langfristig an sich zu binden. Auch in Mode-Themen wie "New Work" oder "Work-Life-Balance" investieren Unternehmen teilweise kräftig, was durchaus sinnvoll ist.

Der Aufwand

Aber warum wird so viel Aufwand betrieben, nur um ein paar Mitarbeiter zu halten? Die Gründe sind einfach:

- Fachkräfte beherrschen Skills, über die andere nicht verfügen.

- Es gibt zu wenig Fachkräfte, um den gesamten Bedarf zu decken.

- Personalbeschaffung ist teuer.

Fachkräfte sind rar und zu Tätigkeiten imstande, die andere nicht können. Also muss man sie optimal einsetzen!

Zehn unentbehrliche IT-Skills

Was muss ein IT-Verantwortlicher beherrschen, um sich hier und heute unentbehrlich zu machen? 1. Virtualisierung

Die Basistechnik für eine moderne IT-Infrastruktur ist eine Trumpfkarte für den, der sich mit ihr auskennt. Die Unternehmen packen immer mehr IT-Komponenten in flexible, leicht zu wartende und günstig zu betreibende, sprich: virtualisierte Umgebungen. 2. Service-Management

Viele Unternehmen beziehen bereits Teile ihrer IT-Services aus der Cloud. Diese Auslagerung verlangt von den IT-Verantwortlichen ein Umdenken in Sachen Service-Management. Sie müssen das komplexe Zusammenspiel von Kapazität und Nachfrage in einer nicht länger fest umrissenen Infrastruktur im Griff haben. 3. Unified Computing

Das "Unified Computing System" von Cisco, die "Blade System Matrix" von HP und die Cloud-Computing-Strategie von IBM stehen laut Rockwell Bonecutter, Data-Center-Experte bei Accenture, beispielhaft für einen Trend, der auch noch die kommenden Jahre kennzeichnen werde. 4. Green IT

Mögen manche auch die Augen verdrehen - kein Unternehmen kommt an dem Mandat für eine "nachhaltige" Technologie vorbei. 5. Ressourcen-Management

In einen Zusammenhang mit dem Thema Green IT gehört die Beherrschung der Wechselwirkungen zwischen IT- und Facilities-Management. Keine Kapazitätsplanung kommt heute ohne eine Betrachtung des Energieverbrauchs und der Wärmeabstrahlung aus. IT-Teams brauchen also dringend jemanden, der diese Faktoren auf dem Schirm hat und in der Lage ist, dieselbe Sprache wie die Facilities-Experten zu sprechen, also einen "Ressourcen-Manager". Auch der Data-Center-Chef selbst darf diese Aspekte nicht aus den Augen verlieren. 6. Engineering

Die Leute, die heute am verweifeltsten gesucht werden, sind, so Pricewaterhouse-Coopers, Mechanik- und Elektro-Ingenieure, die sich mit modernem IT-Equipment auskennen. Heutige Rechenzentrumskonzepte, beispielsweise virtualisierte Server, unterscheiden sich auch hinsichtlich der Elektrik und Kühlsysteme fundamental von denen der vergangenen Jahre. 7. Netzwerk-Know-how

Wenn ein Rechenzentrum ohne Menschen vor Ort auskommt (die Stichworte heißen hier "lights out" und "remote"), dann nur, weil es über ein Netz gesteuert wird. Folgerichtig braucht ein IT-Manager moderner Prägung ein solides Wissen hinsichtlich Netzkonfigurationen, - hardware, und -schwachstellen. Zudem sollte er Mitarbeiter einstellen, die über solches Know-how verfügen. 8. Finanzanalyse

Gerade in einer Wirtschaftskrise wird von einem IT-Verantwortlichen wirtschaftliches Denken verlangt. Er muss beispielsweise in der Lage sein, die Applikationen nach ihrer Bedeutung für das Business zu priorisieren und auf dieser Basis zu entscheiden, welche Lösung einen eigenen Server benötigt und welche beispielsweise in die Cloud ausgelagert werden kann. 9. Projekt-Management

Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, werden die Unternehmen auch ihre verschobenen IT-Projekte in Angriff nehmen. Aber sie werden darauf achten, dass sich die Investitionen am Ende auch auszahlen. Deshalb sind die Fähigkeiten zur Business-Analyse und zum effizienten Projekt-Management gefragt. 10. Kommunikation

Von vielen als "weicher " Faktor belächelt, sollte die Fähigkeit, mit anderen Menschen verbal zu interagieren, auch im "harten" IT-Geschäft nicht vernachlässigt werden. Die Welt im Datenzentrum verändert sich noch rascher als anderswo. Hier eine strukturierte Umgebung aufrechtzuerhalten erfordert Kommunikation - nicht nur mit dem Business, sondern auch innerhalb der IT-Organisation.

Effektiv und effizient

In Unternehmen ist gerne von Effektivität und Effizienz die Rede, was man schlicht so erklären könnte:

- effektiv = die richtigen Dinge tun,

- effizient = die Dinge richtig tun.

Die Effizienz ist meist der Faktor, der besonders beobachtet wird, da er unmittelbar mit dem erzielten Ergebnis zu tun hat. Besonders wichtig - und das wird leider viel zu selten berücksichtigt - ist dennoch, dass Effizienz nur dann einen wirklichen Wert hat, wenn sie effektiv ist. Also wenn man die richtigen Dinge effizient ausführt und nicht die falschen.

Die Geschäftsprozesse

Im Bereich der Geschäftsprozesse ist das zu erreichen, wenn klar definiert wird, was wann zu tun ist und vor allem wer (!) es zu tun hat. Viele Faktoren müssen stimmen, um einen optimalen Prozessfluss zu gestalten. Das alles sollte mit der Aufbauorganisation abgestimmt sein. Der Trend geht hier zu prozessorientierten Organisationen, die die gesamten Abläufe im Auge haben, statt sich nur auf Funktionen und Abteilungen zu konzentrieren. In einem solchen Szenario tragen Arbeitskräfte einen hohen Wert zum Unternehmen bei.

Die Wirklichkeit

In der Realität ist es leider nicht so, dass jeder Mitarbeiter nur das tut, was den meisten Wert liefert. Lässt man einmal die Kaffeepause oder Ähnliches außen vor, hat jeder noch Tätigkeiten, die (manchmal) notwendig sind und um die er sich kümmern muss, wie zum Beispiel

- vorbereitende Tätigkeiten,

- verwaltende Tätigkeiten und

- Nacharbeiten.

Solche Tätigkeiten sorgen dafür, dass der Anteil an den wirklich wertschöpfenden Aktivitäten sinkt und somit auch die Effizienz.

Legen wir mal ein einfaches Beispiel aus einer Schreinerei zugrunde. Es arbeiten dort elf Mitarbeiter, die alle gelernte Schreiner sind. Aber nur einer hat die Ausbildung, die automatische Sägemaschine zu benutzen. Dann erbringt dieser "Fachexperte" den größten Wert, wenn er an der Säge steht und nur dort arbeitet, denn die normalen Sägearbeiten können ja die anderen Schreiner leisten.

Nun fallen beim Sägen ja auch Späne an, die entsorgt werden müssen. In der Regel macht jeder seinen Dreck selbst weg. Auch der Fachexperte an der Sägemaschine. Doch was bedeutet das nun für Effektivität und Effizienz?

- Die Effizienz des Fachexperten sinkt, da er in dieser Zeit nicht die automatische Säge bedient, sondern die Späne entsorgt.

- In dieser Zeit ist er bezogen auf die Effizienz und sein Fachwissen nicht effektiv, da er nicht das Richtige tut beziehungsweise nicht das, worin sein größter Wert liegt.

- Besser wäre es in diesem Fall, wenn sich der Fachexperte ausschließlich auf seine Kernaufgaben an der automatischen Maschine konzentriert und die Entsorgungsarbeiten von den anderen Mitarbeitern erledigt werden.

- Dadurch sinkt allerdings die Effizienz der anderen Mitarbeiter. Vielleicht steigt sie insgesamt wieder, wenn sich nur einer um die Entsorgung kümmert und sie am Stück erledigt.

Fazit

Im Geschäftsalltag gibt es viele Tätigkeiten, die erledigt werden müssen. Manche erzeugen einen hohen Wert, andere sind eher dazu da, die Kernaufgaben oder das Unternehmen allgemein zu unterstützen. Besonders bei raren Fachkräften ist es empfehlenswert, genauestens zu prüfen, wer welche Tätigkeiten ausführt. Dabei sind die Abläufe so auszurichten, dass diese Fachkräfte möglichst genau das tun, was den höchsten Mehrwert liefert. Also das, was sie können und andere nicht. Das sorgt zwar nicht dafür, die Fachkraft lange zu binden oder den Fachkräftemängel zu reduzieren. Dafür aber wird die Arbeitskraft bestmöglich genutzt.