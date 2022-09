Roland Freist, Jahrgang 1962, studierte in München Kommunikationswissenschaft und arbeitete danach als Redakteur bei IT-Fachverlagen. Seit 1999 ist er selbstständig und schreibt Artikel zu Windows, Android, Anwendungen, Netzwerken, Security und Internet. Im professionellen Umfeld bearbeitet er Themen rund um Storage, Cloud-Computing und Virtualisierung. Alle Artikel des Autors

Windows spielt in der Voreinstellung beim Start eine kurze Tonfolge ab, was etwa in Großraumbüros oder im Zug auf die Umgebung störend wirken kann. So schaffen Sie Abhilfe.