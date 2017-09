Emmanuel Schalit ist CEO beim Sicherheitsanbieter Dashlane . Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung von globalen Unternehmen und Produktinnovationen in der Hightech- und Medienbranche. Vor seinem Eintritt bei Dashlane war Schalit CEO von CBS Outdoor France, davor war er SVP und Chief Strategy Officer bei Vivendi Universal Games (heute Activision Blizzard). Darüber hinaus war Emmanuel auch Gründer und CEO von flipside.com. Emmanuel hat einen Master-Abschluss von der École Polytechnique in Paris und einen Doktortitel in Informatik der Université de Toulouse. Er studierte außerdem Marketing und Finanzen im Executive Education Programm an der Harvard Business School.