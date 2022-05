Verena Ottmann ist seit 16 Jahren bei PC-WELT für Hardware-Themen zuständig. Mit Ratgebern, Tests und Tipps informiert sie im Heft und auf den Online-Plattformen über Wissenswertes rund um Digitalkameras und externe Festplatten. Außerdem kümmert sich Verena Ottmann als Heftkoordinatorin um die Planung und Realisierung der AndroidWelt. Privat interessiert sie sich für alles, was man auf dem Fernseher oder der Stereoanlage ausgeben kann. Alle Artikel des Autors

Die Google-Fotos-App zeigt Ihnen normalerweise alle Bilder und Videos an, die Sie auf dem Smartphone gespeichert haben. Möchten Sie dies nicht, so können Sie ab Android 6 in Google Fotos einen speziellen Ordner anlegen, dessen Inhalt nicht in der Fotoübersicht, den Erinnerungen, der Suche sowie in Alben angezeigt wird.