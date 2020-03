Mobiles Arbeiten ist in der IT-Branche nicht ungewöhnlich. Das erweist sich in der aktuellen Bedrohungslage durch das Coronavirus als Glücksfall, denn viele Mitarbeiter bei Systemhäusern, Fachhändlern, Distributoren und Herstellern können flexibel auch von zu Hause arbeiten. In klarer Vorteil gegenüber anderen Branchen: Ein Bauarbeiter kann das neue Haus nicht in den eigenen Wänden hochziehen und der Klempner wird das verstopfte Klo seines Kunden nicht in der eigenen Dachkammer durchspülen. Schwierig gestaltet sich auch die Ausstattung des Homeoffices für einen Bademeister.

Schickt Eure Fotos!

Trotzdem ist die Situation auch für den Channel äußerst ungewöhnlich. Wir wollen wissen, wie sich die Leistungsträger der Branche mit den Arbeitsbedingungen arrangieren. Die ChannelPartner-Redaktion sammelt daher Screenshots, Fotos und Selfies sowie sonstigen Input, um einen kleinen Streifzug durch die Heimbüros, verwaisten Geschäftsräume oder den Arbeitsalltag all derjenigen, die noch draußen an der Front unterwegs sind, zu unternehmen.

Schickt uns bitte Eure Fotos mit einer kurzen Beschreibung mit dem Betreff "Corona Office" an redaktion@channelpartner.de. Mit der Einsendung erklärt Ihr Euch mit der Veröffentlichung der Fotos einverstanden.