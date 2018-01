Content-Optimierung ist Teil der Suchmaschinenoptimierung. Texte, Bilder und Videos auf einer Webseite wenden sich jedoch nicht in erster Linie an Google und Co., sondern an menschliche Leser. Was Menschen gerne lesen, erzielt in der Regel auch gute Platzierungen in den Suchergebnislisten. Für Webseiten-Content gilt daher: Der Mensch steht im Vordergrund.

Gute Texte für die Webseite

Suchmaschinen wie Google möchten ihren Nutzern relevante Suchergebnisse anbieten, die zu den Suchanfragen passen. Spezielle Algorithmen analysieren die Inhalte einer Webseite und erkennen, wie gut diese die Frage der Suchenden beantworten. Seit Google im Jahr 2011 zum ersten Mal das Panda-Update ausrollte, haben qualitativ hochwertige Inhalte an Relevanz gewonnen.

Qualitativ hochwertige Webseitentexte bieten den Lesern in erster Linie Mehrwert. Das bedeutet, sie beantworten die konkrete Fragestellung des Webseitenbesuchers möglichst detailliert. Im besten Falle geht der Text auch auf verwandte Fragestellungen ein, die dem Leser noch gar nicht bewusst waren. Gute Webseitentexte erfüllen zudem weitere Kriterien:

vertrauenswürdig

einzigartig (Unique Content)

an Zielgruppe und Zielsetzung der Webseite angepasst

gut recherchiert und sachkundig verfasst

enthalten keine Rechtschreib- oder Grammatikfehler

entsprechen den Erwartungen der Leser

behandeln ein Thema möglichst umfassend

bieten neue, bisher nicht bekannte Informationen

unterliegen einer Qualitätskontrolle

berücksichtigen verschiedene Standpunkte zu einem Thema

folgen einer klaren Struktur

Überschriften und Unterüberschriften

Überschriften und Unterüberschriften sind das wichtigste Mittel, um einen Text zu strukturieren. Sie zeigen Lesern sowie Suchmaschinen, um welches Thema es im Text geht und welche Punkte sie in einem bestimmten Absatz erwarten können.

Die wichtigste Überschrift ist die Hauptüberschrift, in HTML mit dem Tag <h1> gekennzeichnet. Auf die Hauptüberschrift kann gegebenenfalls ein Unterüberschrift <h2> folgen. Längere Texte gliedern Sie mit einer Zwischenüberschriften. Als Faustformel hat sich bewährt, etwa alle 150 Wörter eine Zwischenüberschrift zu setzen. Wichtiger als eine bestimmte Wortanzahl pro Absatz ist jedoch der inhaltliche Zusammenhang der Abschnitte unter einer Zwischenüberschrift.

Was zeichnet eine gute Überschrift aus?

Sie passt zur Zielsetzung und Tonalität des Textes: emotional oder sachlich, witzig oder ernsthaft.

Sie zeigt Lesern, ob ein Text ihr Informationsbedürfnis erfüllt.

Sie ist kurz und prägnant, hat aber einen hohen Informationsgehalt.

Sie weckt keine Erwartungen, die der Text nicht erfüllen kann.

Überschriften sollten zudem wichtige Suchbegriffe (Keywords) enthalten. In der Hauptüberschrift steht das Hauptkeyword relativ am Anfang, Zwischenüberschriften enthalten abwechselnd mal das Hauptkeyword, mal Nebenkeywords und Synonyme.

Was ist was bei SEO?

Vieles bei Suchmaschinenoptimierung ist kein Hexenwerk, leider klingt es aber oft danach. Die Masse an Fachbegriffen überfordern Einsteiger und selbst so manchen Webexperten. Wir erklären Ihnen die wichtigsten Begriffe aus dem weiten Feld der Suchmaschinenoptimierung. Bounce Rate

Der Prozentsatz der Besucher, die eine Website schon nach wenigen Sekunden wieder verlassen, wird mit der Bounce Rate beziffert. Eine hohe Bounce Rate ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Webseite nicht die Erwartungen der Suchenden erfüllt. Die Gründe dafür können schwache Inhalte, unschöne Optik oder auch verwirrende Navigation sein. Bei einer hohen Bounce Rate gibt es also viel Raum für Verbesserungen. Keyword

Ein Schlüsselwort, das die potenziellen Besucher in der Suchmaschine eingeben ist ein Keyword. Ziel der Suchmaschinenoptimierung ist es sicherzustellen, dass bestimmte Keywords – nämlich diejenigen, zu denen die Site im Ergebnis auftauchen soll - im Inhalt vorkommen. Achtung: wer hier übertreibt, könnte eine böse Überraschung erleben. Suchmaschinen ordnen eine übermäßige Keyword-Anhäufung oft als Spam ein und auch die User werden davon auch genervt. SERP

Hinter SERP steht die Ergebnisseite der Suchmaschine (Search Engine Result Page). Einfache Faustregel bei der SEO: Je weiter oben man in der SERP beziehungsweise Ergebnisseite steht, desto besser. Index

Suchmaschinen durchforsten permanent das Web. Dabei entsteht ein Verzeichnis - der so genannte Index, den die Suchmaschine ordnet. Auf eine Suchanfrage des Nutzers wird der Index als Auflistung von Webseiten ausgegeben. Suchmaschinenalgorithmus

Suchmaschinenalgorithmen ordnen die im Index erfassten Seiten nach Relevanz. Jede Suchmaschine nutzt dabei ein eigenes Geheimrezept, das zudem permanent verändert und weiterentwickelt wird. Die Betreiber wie Google wollen so verhindern, dass der Algorithmus missbraucht wird. Zum Beispiel könnten schmutzige Tricks wie der übermäßige Einsatz von Keywords eingesetzt werden, um das Ranking der eigenen Seite verbessern. Ranking / Ranking-Faktor

Das Ranking bezeichnet die Position der Website in den Suchergebnissen. Das Ranking wird von vielen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von der Qualität der Inhalte und der Backlinks. Nicht zuletzt wird es auch vom Algorithmus der Suchmaschine beeinflusst. Organic Search / Organic Ranking

Die organische Ranking ist das Ergebnis, das eine Website ohne den Einsatz von Werbebudget erzielen kann. Bei Suchmaschinen kann durch den Einsatz von Paid Search das Suchergebnis – je nach eingesetzten Mitteln - verbessert werden. Bei der Suchmaschinenoptimierung geht es allerdings darum, das Ranking ohne Sponsoring zu verbessern. Backlinks

Jede Website enthält Links auf weitere, externe Websites. Backlinks sind hingegen die Links, die von anderen Websites auf die eigene zeigen. Suchmaschinen funktionieren wie persönliche Empfehlungen: Je mehr desto besser. Also ordnen die Suchmaschinen Websites, die öfter von anderen per Link "empfohlen" werden als wertvoller ein. Deeplinks

Deep Links verweisen direkt auf die Unterseite einer Website, zum Beispiel www.beispielonlineshop.de/elektronik. Wer Deep Links anbietet führt den User direkt zum gesuchten Thema, ohne dass dieser den Umweg über die Homepage nehmen muss und vergrößert die Chance, dass diese Unterseite als Ergebnis bei Google und Co. auftaucht. Onpage- und Offpage-Optimierung

Bei der Suchmaschinenoptimierung geht es darum, die eigene Website durch inhaltliche, technische und strukturelle Maßnahmen für Suchmaschinen besser zugänglich zu machen. Bei allen Anpassungen und Maßnahmen die auf der eigenen Seite vorgenommen werden, spricht man von Onpage-Optimierung. Bei extern gesteuerten Maßnahmen - zum Beispiel dem Bewerben der Seite auf Social-Media-Kanälen, spricht man von Offpage-Optimierung. Link Juice

Link Juice - zu deutsch "Verknüpfungsstärke" - beurteilt, wie stark eine Website verlinkt ist und gilt als eine Art Geheimrezept, die Konkurrenz bei Google im Ranking zu schlagen. Konkurrieren zwei Websites zum gleichen Thema, spielt die Anzahl und Qualität der Backlinks eine große Rolle für das Ranking. Einfach ausgedrückt: Wer im Web gut vernetzt ist und oft per Link empfohlen wird, hat mehr Link Juice und landet folglich höher im Ranking. Link Bait / Linkbuilding

Als Link Bait bezeichnet man einen Webinhalt, der speziell darauf abzielt Traffic, Backlinks oder Resonanz zu erzielen. Ein Link Bait ist ein Mittel zum Linkbuilding. Dabei geht es darum, die Anzahl und Qualität der Backlinks zu erhöhen. Content

Gute Inhalte sind im Grunde die wichtigste SEO-Maßnahme. Ohne interessante Inhalte auf der Website gibt es kaum Aussicht auf mehr Traffic und Backlinks, die letztendlich das Ranking bei den Suchmaschinen verbessern. Google legt besonderen Wert auf einzigartige Inhalte (Unique Content) und blendet doppelt oder mehrfach vorhandene Inhalte aus. Black Hat SEO vs. White Hat SEO

Hier geht es um das klassische Duell Gut gegen Böse: Die dunkle Seite - Black Hat SEO - schreckt auch nicht vor schmutzigen Tricks zurück, um schnell eine Steigerung der Website-Popularität zu erreichen. Dabei wird bewusst die Verletzung der Google-Spielregeln in Kauf genommen, zum Beispiel durch den Einsatz von Spam oder Linkfarmen. White Hat SEO kämpft hingegen nur im Rahmen der Richtlinien und setzt für mehr Reichweite zum Beispiel auf hochqualitative Inhalte.

Der Textkörper

Überschriften verleihen einem Text seine Grundstruktur. Die Gliederung mit Aufzählungen, Tabellen sowie Formatierungen wie fetter oder kursiver Text erleichtert es Ihren Lesern weiterhin, wichtige Inhalte zu erfassen. Markieren Sie besonders relevante Punkte fett, kursiven Text können Sie beispielsweise für Zitate nutzen:

"Wenn du Content entwirfst, gib die beste Antwort im Internet."

Andy Crestodina, Mitbegründer von Orbit Media

Die inhaltliche Struktur längerer Texte folgt möglichst dem klassischen journalistischen Aufbau: Ein Teaser reißt den Text an und zeigt dem Leser, was er erwarten kann. Die ersten Absätze beantworten die W-Fragen< Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Womit?

Kurze Sätze lassen sich einfacher erfassen. Der sprachliche Stil sollte außerdem der Zielsetzung und Zielgruppe des Textes angepasst werden. Soll der Text eine Transaktion auslösen, binden Sie zudem einen gut sichtbaren Call-to-Action Button ein, beispielsweise "Jetzt kaufen" oder "Hier buchen".

Mythos Suchbegriff-Dichte & Termgewichtung

Wer an Content-Optimierung denkt, denkt meist an Keywords. Das sind die Suchbegriffe, welche Suchende bei Google eingeben und die sie nach Möglichkeit zur Webseite Ihres Unternehmens führen sollen. Finden die Suchmaschinen die eingegebenen Suchbegriffe auf einer Webseite, stufen sie diese als relevante Antwort auf die Suchanfrage ein. Webseitentexte sollten daher alle als relevant identifizierten Keywords enthalten, das Hauptkeyword häufiger als die Nebenkeywords.

Früher galt bei der Keyword-Optimierung das Motto "Viel hilft viel". Auch heute zielen noch viele Webseitenbetreiber auf eine möglichst hohe Suchbegriff-Dichte oder möchten einen bestimmten prozentualen Anteil an Keywords im Text unterbringen. Das soll Relevanz suggerieren. Allerdings wirken sehr viele Keywords im Text schnell unnatürlich und bieten den Lesern wenig Informationsdichte. Suchmaschinen werten eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Suchbegriffen im Text als Keyword Stuffing und damit als Spam.

Zudem analysieren Suchmaschinen heute nicht mehr nur, wie viele Keywords in einem Text auftauchen, sondern auch, in welchem semantischen Zusammenhang sie stehen. Sie prüfen zum Beispiel, ob der Text auch Begriffe enthält, die häufig zusammen mit den Keywords gesucht werden. Leser sollen dadurch die Webseiten mit dem größten Mehrwert finden können.

Im Zuge der semantischen Analyse ist eine Formal in den Fokus der Suchmaschinenoptimierung gerückt: WDF*IDF.

WDF*IDF ist eine Formel zur Termgewichtung. WDF steht für Within-Document-Frequency - die Anzahl der Begriffe (Terme) in einem Dokument in Relation zu anderen Termen. IDF steht für Inverse-Document-Frequency - die Anzahl der relevanten Dokumente in einer Datenbank, in denen der Begriff (Term) vorkommt. Die komplizierte Berechnung der WDF*IDF übernehmen SEO-Tools. Die Tools machen auch Vorschläge für weitere Begriffe, welche im Text vorkommen sollten, damit dieser als besonders relevant erkannt wird.

Die Termgewichtung eignet sich allerdings nicht für alle Textarten gleichermaßen. Längere Texte lassen sich damit meist gut optimieren, für kürzere Produktbeschreibungen bietet sie dagegen kaum Vorteile. Faktoren wie Struktur, Tonalität des Textes, und Handlungsaufforderungen bleiben zudem unberücksichtigt.

Die Textanalyse mit WDF*IDF-Tools ist bestimmt kein Nachteil. Wer Texte mit Blick auf den tatsächlichen Leser verfasst, verwandte Begriffe und Synonyme verwendet, erstellt aber meist automatisch einen derart optimierten Text.

Negative Kriterien: Doppelte und versteckte Inhalte

Negative Kriterien können zur Abwertung der Webseite führen, woraufhin sie eine schlechtere Position in den Google Suchergebnissen erzielt und schwerer zu finden ist.

Zu den wichtigsten negativen Kriterien gehören

doppelte Inhalte (Duplicate Content): Inhalte, die wortgleich bereits auf einer anderen Webseite oder Unterseite der eigenen Webseite auftauchen.

versteckte Inhalte (Hidden Content): etwa weißer Text auf weißem Grund, der viele Keywords enthält.

Weder doppelte noch versteckte Inhalte bieten Webseitenbesuchern einen Mehrwert. Doppelte Inhalte gilt es nach Möglichkeit zu vermeiden. Erkennt Google doppelte Inhalte, versucht die Suchmaschine zunächst herauszufinden, welche URL die höchste Relevanz für eine Suchanfrage aufweist. Hat Google den Verdacht, dass doppelte Inhalte in betrügerischer Absicht kopiert wurden, stuft die Suchmaschine die Seite in den Suchergebnisseiten niedriger ein. Eventuell wird die Webseite sogar ganz aus dem Index entfernt.

Versteckte Inhalte können heute alle großen Suchmaschinen erkennen und werten sie als Manipulationsversuch. In Folge wird die Unterseite mit einer schlechteren Platzierung abgestraft oder sogar die gesamte Webseit aus dem Suchmaschinenindex entfernt.

Bilder optimieren

Selbst perfekt optimierte Webseiten-Artikel wirken als reine Textwüsten wenig ansprechend. Jeder Webseitentext sollte daher mit mindestens einem Bild aufgelockert werden. Die meiste Aufmerksamkeit erreichen Webseiten mit einer sinnvollen Mischung aus Text, Bildern und Videos.

Bilder sollten ebenso sorgfältig optimiert werden wie der Text. Damit alle Browser Bilder fehlerfrei darstellen können, verwenden Sie gängige Dateiformate wie .jpeg, .gif und .png. Ebenso wichtig ist die richtige Bildgröße. Das empfohlene Mindestmaß liegt bei einer Breite und Höhe von 300 Pixel. Bilder im Querformat (16:9) passen am besten zu den meisten Webseiten-Designs.

Damit große Bilder keine langen Ladezeiten nach sich ziehen, sollten Sie die Dateigröße für das Web optimieren. Die optimale Auflösung liegt bei 72 dpi.

Bildern ordnen Sie zudem drei Attribute zur Beschreibung zu:

Dateiname

alternativer Text, kurz Alt-Text, den Leser sehen, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann

Bild-Titel, der bei Mouseover zusätzliche Informationen bietet

Alle drei Attribute sollten Sie für jedes Bild einzigartig vergeben. Für eine fehlerfreie Darstellung schreiben Sie den Dateinamen ausschließlich in Kleinbuchstaben, ohne Umlaute und Sonderzeichen. Leerzeichen ersetzen Sie durch Bindestriche.

Nach Möglichkeit wird das Bild von einer kurzen, beschreibenden Bildunterschrift begleitet. Diese sollte ein relevantes Schlüsselwort enthalten. Suchmaschinen analysieren den Text, der Bilder umgibt, und erfassen aus diesem die Keywords.

Videos optimieren

Videos erzielen bei Google häufig gute Rankings. Sie erhöhen zudem die Verweildauer auf der Webseite. Für gute Videos gelten dieselben inhaltlichen Kriterien wie für gute Texte: Sie bieten Mehrwert, passen zum Informationsbedürfnis der Webseitenbesucher und sind auf die Zielgruppe sowie die Zielsetzung der Webseite abgestimmt.

Videos laden Sie zum Beispiel bei Diensten wie YouTube oder Vimeo hoch und verknüpfen diese auf der Webseite. Alternativ können Sie Videos auch direkt über Ihre Webseite hosten. Prüfen Sie aber, ob Videos auch dann noch flüssig laufen, wenn sie von vielen Webseitenbesuchern gleichzeitig abgerufen werden.

Versehen Sie Videos mit einem einzigartigen, aussagekräftigen Titel. Laden Sie das Video bei Drittanbietern hoch, erstellen Sie einen Beschreibungstext und vergeben Schlagworte, welche relevante Suchbegriffe beinhalten.

Frische Inhalte

Suchmaschinen wollen ihren Nutzern nicht nur hochwertige, sondern auch möglichst aktuelle Informationen bieten. Google analysiert Webseiten daher anhand verschiedener Frische-Faktoren:

das Erscheinungsdatum

Anzahl und Häufigkeit der Updates

Häufigkeit, mit der neue Unterseiten hinzugefügt werden

Änderungen an relevanten Inhalten

eingehende Links von aktuellen Webseiten

Bietet eine Webseite regelmäßig frischen, neuen Content an, ist sie in den Augen von Google interessanter für Suchende. Dementsprechend kann sie eine bessere Platzierung in den Suchergebnislisten erzielen.

Das bedeutet aber nicht, das älterer Content laufend aktualisiert werden muss. Viele Inhalte sind statisch und ändern sich wenig bis gar nicht. Häufig besuchte Inhalte sollten Sie sich allerdings von Zeit zu Zeit ansehen und prüfen, ob alle Informationen noch auf dem aktuellen Stand sind. Es lohnt sich außerdem, einen Bereich zu schaffen, in dem regelmäßig frischer Content publiziert wird. Das kann ein Unternehmens-Blog sein, eine News-Seite oder eine Seite mit stets neuen Ratgebern. Die Inhalte sollten natürlich zur Branche und Ausrichtung des Unternehmens sowie zur anvisierten Zielgruppe passen.

Teilbare Inhalte

Ein Ziel der Suchmaschinenoptimierung ist es, dass die Webseite von möglichst vielen Menschen gesehen wird. Dabei hilft es, wenn Leser Inhalte in den Sozialen Medien teilen. Teilbare Inhalte sind vor allem aktuell und spannend. Besonders gern geteilt werden Gewinnspiele, aber auch hilfreiche Ratgeber, Tipps & Tricks, skurrile Meldungen sowie Bilder und Videos verbreiten Leser in den Sozialen Netzwerken.

Das Teilen sollten Sie Ihren Lesern so einfach wie möglich machen. Binden Sie sogenannte Social Media Buttons auf Ihrer Webseite ein. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button posten Leser die Seite bei Facebook, Twitter, Pinterest oder Instagram. Das steigert die Reichweite der Webseite und erzeugt sogenannte Social Signals, soziale Signale. Social Signals gehören nicht zu Googles Rankingfaktoren. Werden Ihre Inhalte jedoch in den Sozialen Netzwerken gesehen, erhalten sie mehr Aufmerksamkeit, werden eventuell von anderen verlinkt und ziehen mehr Besucher auf Ihre Seite.

Fazit: So sehen gute Webseiten-Inhalte aus

Guter Webseiten-Content richtet sich nicht in erster Linie an Suchmaschinen, sondern an menschliche Leser. Webseitenbesucher schätzen Inhalte mit Mehrwert, die ihnen neue, nützliche und verlässliche Informationen bieten. Behalten Sie beim Erstellen von Texten, Bildern und Videos daher immer im Blick, wen Sie mit dem Webseiten-Content ansprechen wollen - und welche Informationen Sie übermitteln möchten.

Die Content-Optimierung ist jedoch nur ein Teil der Suchmaschinen-Optimierung. Auch andere Faktoren wie Ladezeiten, Webseitenstruktur und die Links, die auf Ihre Seite verweisen, bestimmen die Platzierung in den Suchergebnislisten wesentlich mit. Einen weiteren Einblick in alle Gebiete der Suchmaschinenoptimierung erhalten Sie in meinem Buch "Suchmaschinenoptimierung für Wellnesshotels - Mehr Direktbuchungen generieren". Die Tipps lassen sich leicht auch auf andere Branchen im KMU-Bereich übertragen.

