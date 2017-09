Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) muss für Systemhäuser nicht zur "Raketenwissenschaft" werden, appelliert Michael Schröder, Business Development Manager New Technologies, Eset Deutschland. Worauf sich Partner konzentrieren sollten, um mögliche Risiken für ihre Kunden zu minimieren und die Ziele der DSGVO zu erfüllen, erläuterte Schröder auf dem Systemhauskongress im Interview mit ChannelPartner.

Die Highlights des Systemhauskongresses CHANCEN, der am 07. und 08. September 2017 in Düsseldorf stattfand, können Sie hier in unserem Blog noch einmal miterleben.