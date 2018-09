High Noon am Freitag, den 28. September 2018, in Düsseldorf! Pünktlich um zwölf Uhr mittags beginnt der jedes Jahr auf dem Systemhauskongress CHANCEN sehr gut besuchte Workshop zum Thema Mitarbeiterakquise und -bindung. Dieses Jahr sind Vertreter unterschiedlich großer Systemhäuser als Diskutanten dabei: Kim-Dajana Bilogrevic, Marketingleiterin bei der Netgo Unternehmensgruppe; Karsten Agten, Geschäftsführer bei IT-On.NET und Tobias Traut, IT Operations Manager bei Computacenter.

Der Workshop und die sich daran anschließende Paneldiskussion steht unter dem Motto: "Fit machen für die nächste Mitarbeiter-Generation". Denn für den künftigen Erfolg von IT-Dienstleistern wird es nicht nur entscheidend sein, neue, junge Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Strukturen und Unternehmenskultur müssen auch so auf die Belange der jüngeren Generation zugeschnitten sein, dass sich junge Talente fördern und langfristig für das Unternehmen begeistern lassen.

Was ist dafür wesentlich? Wie findet man die richtige Balance zwischen bewährten, traditionellen Modellen und den Wünschen der nächsten Generation? Darüber diskutieren Bilogrevic, Agten und Traut mit den Teilnehmern. Seien auch Sie dabei! Melden Sie sich noch heute für den Systemhauskongress CHANCEN hier an.