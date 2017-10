Seit 2010 informiert der IT-Servicepreispiegel von Synaxon regelmäßig IT-Dienstleister und Systemhäuser zu Serviceleistungen, Stundensätzen und Entwicklungen - unterteilt in Geschäfts- und privates Endkunden-Segment sowie Region. Hinzu kommen kurze, informative Gastbeiträge mit Best-Practice-Beispielen von Systemhauschefs.

"Das Thema Managed Services wird dieses Jahr einen weiteren Schwerpunkt der Befragung bilden", kündigt Friedrich Pollert, Leiter der Synaxon-Akademie, an und ergänzt: "Ich möchte alle IT-Unternehmen und Systemhauschefs motivieren, an der Befragung teilzunehmen. Je mehr Teilnehmer, desto aussagekräftiger die Studie. Die Beantwortung nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch."

Natürlich erfolgt die bundesweite Umfrage anonym und die Ergebnisse lassen nicht auf die Vergütungsspanne einzelner Systemhäuser zurückschließen. Ermittelt werden dabei aktuelle Zahlen und Trends zur Entwicklung der marktüblichen Stundensätze, Anfahrtspauschalen, Sonn- und Feiertagszuschlägen, Reaktionszeiten, Servicebereitschaft (24/7) und vieles mehr.

Das alles ist bereits seit 2010 fester Bestandteil des IT-Servicepreisspiegels von Synaxon. Sie können nun ab sofort an der Synaxon-Online-Befragung zur Ermittlung des IT-Servicepreisspiegels 2017/2018 teilnehmen - sofern Sie Mitarbeiter bei einem IT-Anbieter oder IT-Dienstleister/Systemhaus sind. Hier geht es zu der Umfrage.

Alle Teilnehmer an der Online-Umfrage von Synaxon erhalten eine Ausgabe des IT-Servicepreisspiegels. Dafür reicht eine E-Mail an friedrich.pollert@synaxon.de; Betreffzeile: Ausgabe IT-Servicespreisspiegel 2017/2018. Die Ergebnisse des IT-Servicepreisspiegels werden Ende Oktober/Anfang November 2017 veröffentlicht.

