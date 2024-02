Am 31. März 20024 läuft der Vorstandsvertrag von Thorsten Wegener aus. Ab dem 1. April wird er sich neuen Aufgaben widmen, bleibt aber Adesso als Berater erhalten. So wird Wegener Beiratsmandate bei den Adesso-Tochterfirmen material.one, Bluplanet und Adesso Türkei übernehmen. Als Vorstandsmitglied war Wegener bei Adesso für die Bereiche Retail, Automotive, Manufacturing Industry und Life Science sowie das Data-, Digital Experience-, Cloud- und Smartshore-Geschäft verantwortlich. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei ihm für seine hervorragende Arbeit.

Sein Nachfolger Bonnmann ist bereits seit 2017 für Adesso tätig. Zuletzt leitete er bei dem IT-Dienstleister das Digitalisierungsgeschäft war dort persönlich für den Geschäftsbereich Data & Analytics zuständig. Mit Bonnmanns Bestellung als Vorstandsmitglied erhofft sich der Aufsichtsrat der Adesso SE neue Impulse beim Einsatz der sogenannten "Künstlichen Intelligenz" (KI).

Bonnmann studierte Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Mannheim und absolvierte im Anschluss einen MBA an der Graduate School Rhein Neckar mit dem Schwerpunkt Corporate Performance Management. Nach siebenjähriger Tätigkeit bei dem SAP-Partner Evivax gründete er ein eigenes Beratungshaus, das 2017von Adesso übernommen wurde. Seitdem treibt bei dem IT-Dienstleister Themen wie Data, Analytics und KI voran. Dank seiner Expertise und seines Managements ist die von ihm verantwortete Business Line bei Adesso in den letzten fünf Jahren auf rund 300 Beschäftigte gewachsen, die für ein Umsatzvolumen in einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich verantwortlich sind.

Mit Bonnmann als neuem Vorstandsmitglied (bis 2028) schließt Adesso die Erneuerung des Führungsgremiums ab. Erst Anfang 2024 übernahm Mark Lohweber (Jahrgang 1969) den Vorstandsvorsitz von Michael Kenfenheuer. Ebenfalls Anfang 2024 schied Dirk Pothen aus dem Adesso-Vorstand aus. Neben Bonnmann und Lohweber gehören damit nur noch Jörg Schroeder (Jahrgang 1977), Kristina Gerwert (Jahrgang 1976) und Andreas Prenneis (Jahrgang 1965) dem Führungsgremium an.



