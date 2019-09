Damit absolvieren 713 Nachwuchskräfte eine Berufsausbildung oder ein duales Studium bei Bechtle - so viele wie noch nie zuvor. 142 der neuen Nachwuchskräfte haben sich für eine Ausbildung in technischen Berufen entschieden, 87 junge Männer und Frauen streben Abschlüsse im kaufmännischen Bereich an. Insgesamt bietet Bechtle 15 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge an. Dazu zählen Berufsbilder wie Fachinformatiker, Groß- und Außenhandels- und IT-Systemhauskaufmann. In Kooperation mit den Dualen Hochschulen bildet Bechtle Studierende in wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen wie BWL Handel, Wirtschaftsinformatik und Online-Medien aus.

Wie Bechtle Nachwuchskräfte für sich begeistert

Angesichts des Fachkräftemangels und der Demografie ist es für alle mittelständischen Unternehmen schwer, das geeignete Personal zu finden. Deswegen beschreitet Bechtle neue Wege bei der Mitarbeiter-Akquise.

Es gibt die Ausbildungsinitiative "Azubit", die Schüler über eine eigene Webseite und bloggende Azubi-Botschafter anspricht. Darüber hinaus offeriert Bechtle Bewerbertrainings, Schulklassenbesuche in der Konzernzentrale in Neckarsulm sowie Schülerpraktika an vielen Unternehmensstandorten. Ferner präsentiert sich das Systemhaus regelmäßig bei Recruiting-Veranstaltungen wie dem bundesweiten "Girls' Day" als Ausbildungsbetrieb.

Lesetipp: Systemhäuser als attraktive Arbeitgeber

Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG, begründet all diese Kampagnen: "Noch nie war Aus- und Weiterbildung so essenziell wie heute. Um unseren Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften für die Zukunft zu sichern, setzen wir auf eine erstklassige Ausbildung junger Menschen. Unseren Azubis bieten wir hervorragende berufliche Perspektiven in einem starken Unternehmen der IT-Branche. Seit vielen Jahren stehen wir für eine praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung, in der man schnell Verantwortung übernehmen, eigene Ideen einbringen und sich vielseitig entwickeln kann. Ein starker Beleg für den Erfolg unserer Bemühungen ist, dass wir nahezu allen Auszubildenden und dualen Studenten im Anschluss einen Übernahmevertrag anbieten können."

Für den Ausbildungsstart im Herbst 2020 bietet Bechtle 230 neue Ausbildungs- und Studienplätze hier an.